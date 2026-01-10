Final dramática para el Madrid

Xabi Alonso quiere ser positivo cuando sabe que le faltan argumentos para que sea así. Llega a la final de la Supercopa de España avalado por cinco victorias consecutivas que le han salvado el pellejo, pero se le acumulan los problemas para un partido al que el Barcelona llega pletórico de juego y moral, además de las ganas de desquitarse de la derrota en la Liga.

Defensa rota

Para el técnico tolosarra el partido llega en mal momento, incluso con ciertos tintes dramáticos por las numerosas bajas que tiene. A eso suma los problemas físicos de unos jugadores que se quedan sin energía ni resistencia. Dos circunstancias que inciden directamente en la elaboración del juego, que no pasa de ser ramplón y al que salvan las apariciones individuales en momentos puntuales como sucedió en la semifinal ante el At. Madrid.

Las lesiones merman sus recursos: muchas dudas para hacer el once solvente, sobre todo en defensa. Carvajal, Trent o Alaba están en Yeda de apoyo anímico, pero no para jugar. Quizá el capitán pueda forzar en caso de máxima necesidad en una banda que cubre de urgencia un centrocampista, Fede Valverde. Rudiger, Huijsen y Asencio están tocados con Militao en Madrid. Xabi dice que están recuperándose bien, pero no es el mejor momento para llegar mermado ante una ofensiva como la del Barça.

Ataque mermado

En ataque también tiene problemas. Mientras Brahim se corona en la Copa de África con cinco goles que meten a Marruecos en la semifinal, y Endrick ya es jugador cedido del Lyon, Mbappé está lesionado. Esperan un milagro de una lesión que necesita un mínimo de 21 días de recuperación pero solo lleva 11. A eso se suma Rodrygo, con problemas en los isquiotibiales, y un Vinícius que llega bajo de fútbol y moral.

Las bajas afectan también al estado físico de los supervivientes, que tienen serios problemas cuando se ven obligados a hacer dos o tres esfuerzos continuados. El que lo hace acaba trotando y con la lengua fuera. Cuesta recuperarse de esos arranques y el equipo se acaba apagando cuando llega a los 70 minutos de partido.

Los cambios y el fútbol

Xabi tarda hacer los cambios, porque tampoco tiene mucho más en el banquillo y acaba juntando perfiles como poner a los tres laterales izquierdos que tiene en la plantilla. Y es que no hay muchos más, además de que no confía en los canteranos, que podrían dar aire al equipo. Un problema que tiene en alerta al club y que ha impuesto a Antonio Pintus en el staff que lidera Xabi Alonso.

Y el último problema viene de lejos, el bajo nivel futbolístico que propone este Madrid. Tiene un centro del campo sin un referente que asuma el mando del juego. Tiene serios problemas para sacar el balón jugado cuando el rival presiona, como dejó patente el derbi en la semifinal. Su recurso, el de un equipo pequeño, dar pelotazos. Esta es la realidad del Madrid para afrontar una final a los cinco meses de empezar la temporada.