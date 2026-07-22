Figo: "¿Rodri al Madrid? Siempre quieren fichar a los mejores jugadores del mundo"

El posible desembarco de Rodri Hernández en la plantilla del Real Madrid sigue generando debate en el panorama futbolístico internacional. Sobre este asunto se ha pronunciado Luis Figo, embajador de Betfair y leyenda madridista, quien no descarta ningún escenario tras el brillante papel del centrocampista español en la cita mundialista, al tiempo que lo sitúa de lleno en la pugna por el Balón de Oro.

El interés blanco y el precedente del 'fichaje del siglo'

“Sé que se ha comentado la posibilidad de que Rodri venga al Real Madrid. Yo creo que será difícil, porque tiene contrato con el Manchester City, pero todo el mundo sabe que el Real Madrid siempre quiere fichar a los mejores jugadores del mundo”, declaraba Figo al evaluar el escenario del mediocentro. Una afirmación con peso propio viniendo de quien protagonizó en su día el traspaso más sonado de la historia al cambiar la camiseta azulgrana por la blanca.

La batalla por el Balón de Oro según Figo

Donde el portugués avista máxima incertidumbre es en la carrera por el galardón individual que él mismo conquistó en el año 2000. En su análisis para Betfair, maneja un abanico claro de aspirantes: “Para mí Rodri ha hecho un gran Mundial a pesar de que, en términos de goles o de asistencias, no haya sobresalido mucho”.

“Seguramente Mbappé y su gran Mundial lo coloque también entre los potenciales ganadores. Y ahí yo incluiría seguramente a algún jugador del PSG que ha ganado de nuevo la Champions. Ahí debería contar todo el año. Lógicamente, el Mundial puede decantar la balanza a la hora de elegir al ganador, pero también son muy importantes los títulos domésticos y la Champions League”, explicaba la leyenda lusa.

“Por ahí yo quizá destacaría a Vitinha y a Doué, que han hecho una gran temporada a pesar de que el Mundial no les haya salido tan bien, especialmente para Portugal. Yo metería a todos estos entre los candidatos”, pronosticaba Figo.

La hegemonía de España en la cita mundialista

A la hora de hacer balance de la cita internacional que encumbró a España, el exfutbolista se mostró tajante sobre la justicia del resultado final: “España fue el mejor equipo, no sólo de la final, sino durante toda la competición. Solamente ha encajado un gol. En términos generales, creo que fue el equipo más regular y también el que practico el mejor futbol, así que el triunfo de España en el Mundial ha sido, sin dudas, el triunfo del mejor equipo”.

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Con el foco puesto ya en el arranque del curso de clubes, Figo fijó la prioridad máxima para la nueva etapa que arranca en la capital española de la mano de José Mourinho: “Creo que lo más importante para el Real Madrid ahora será volver a ganar después de dos años sin títulos”, concluía el embajador de Betfair.