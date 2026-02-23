Figo no descarta el regreso de Mourinho al Madrid

Luis Figo ha vuelto a hablar y, como de costumbre, no ha dejado indiferente a nadie. El que fuera capitán de Portugal, y protagonista de uno de los traspasos más polémicos de la historia del fútbol español, repasó su trayectoria y su relación con distintos técnicos en el programa ‘Figosofadas’, producido por Betfair, firma de la que es embajador.

El futuro de Mourinho: ¿Portugal o Madrid?

Para Figo, la figura de José Mourinho, actual técnico del Benfica, es capital. Sus caminos se cruzaron en tres etapas muy diferentes: los inicios de Mou como traductor de Bobby Robson en el Sporting de Portugal, su posterior paso como traductor y segundo entrenador (de Robson y Van Gaal) en el FC Barcelona y, finalmente, el reencuentro en el Inter de Milán durante el epílogo de la carrera del extremo.

Figo, Eusebio y Mourinho posan en la entrega de la Eusebio Cup / ANTONIO COTRIM / EFE

El exjugador tiene claro que el futuro de su compatriota pasa por el banquillo de su país natal. "Son muchas etapas con José y creo que está destinado a que tenga la oportunidad de entrenar a la selección portuguesa algún día", aseguró. Sin embargo, al ser cuestionado sobre una hipotética segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid, Figo tiró de misterio y no lo descartó en absoluto: "Eso lo decidirá el destino. Si sus caminos se vuelven a cruzar, a ver cómo funciona", sentenció, dejando la opción sobre la mesa.

El adiós de Del Bosque

Durante la charla, Figo también tuvo tiempo para rememorar uno de los episodios más controvertidos de la primera etapa de Florentino Pérez: el fulminante y sorprendente despido de Vicente del Bosque tras ganar la Liga en 2003. El portugués reconoció que la decisión del club blanco le cogió, como a todos, en fuera de juego.

Figo y Del Bosque en rueda de prensa previo a un partido de UEFA Champions League / KOTE RODRIGO / EFE

"Fue una sorpresa muy grande. Nadie se lo podía esperar y yo, mucho menos", admitió el luso, dejando entrever el desconcierto que reinó en el vestuario galáctico. "El cambio fue delicado para mí porque acabó llegando Carlos Queiroz y por circunstancias que hubo", deslizó, lanzando un velado dardo a la gestión de la directiva de aquel momento. "Al final, este tipo de decisiones son cosas del presidente. Nosotros tenemos poco que hacer con eso. Pero sí, fue una sorpresa. Nadie lo esperaba", sentenció.

El 'banquillo ideal' y la sorpresa de Zidane

Figo, que bromeó diciendo que no se hizo entrenador porque "conoce demasiado bien a los jugadores", confesó su admiración por la escuela neerlandesa de Johan Cruyff y Louis van Gaal, destacando su etapa en Can Barça. Si hubiera dado el salto a los banquillos, su técnico ideal sería un 'Frankenstein' futbolístico: "Una mezcla de la metodología de Mourinho, el manejo de grupo de Scolari, la formación de Carlos Queiroz y la sabiduría de Del Bosque".

Los jugadores del Real Madrid Zinedine Zidane, Ronaldo y Raúl González celebran el tanto conseguido por Luis Figo / Montserrat T Diez / EFE

Además, el embajador de Betfair reconoció que le habría gustado ser dirigido por excompañeros que hoy son técnicos de élite, como Pep Guardiola o Luis Enrique. Aunque si hubo alguien que le sorprendió en este rol, fue Zinedine Zidane: "Me sorprendió que 'Zizou' quisiera ser entrenador, tenía un carácter más introvertido. No me podía imaginar que le gustaría y que pudiera llegar a tener tanto éxito. También que Hierro no fuera entrenador. Todos comparten que están locos por el fútbol".

Un repaso nostálgico que, sin embargo, ha vuelto a poner el nombre de Mourinho y el de Florentino Pérez bajo los focos. ¿Volverán a cruzarse los caminos de 'Mou' y el Madrid? Figo, al menos, no se atreve a decir que no.