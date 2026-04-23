Figo pide respeto para Carvajal: "Ha dado su vida por el Real Madrid, debería ser tratado de otra forma"

La situación de Carvajal en el Real Madrid se ha convertido en un foco de debate que está lejos de tener una salida pacífica. La discusión, alimentada por la respuesta de Arbeloa tras el partido frente al Alavés, sumó otra voz durante The Forum, el encuentro de la industria del fútbol organizado por el Atlético y su maxímo accionista Apollo. Luis Figo, exjugador blanco, pidió respeto para el capitán madridista.

El riesgo de despedir "mal" a las leyendas

La pregunta surgió durante una mesa redonda en la que también participaron el exfutbolista David Villa —y consejero del Atlético—, el agente Jorge Mendes y la seleccionadora española Sonia Bermúdez. Una conversación centrada en la gobernanza de los futbolistas. “¿Me mojo?”, preguntó el portugués, que no necesitó demasiado impulso para lanzarse con una respuesta clara.

Arbeloa sobre Carvajal: "Voy a pensar lo que es mejor para mi equipo" / LALIGA

“Carvajal tuvo una lesión grave y no sé en qué situación física está. Yo soy muy agradecido con la gente que da toda su vida por un club, independientemente de si sirve o no. Las gestiones de salida son igual de fáciles de hacer bien o mal. A veces se hacen mal, y es igual de fácil hacerlo bien”, comenzó Figo, anticipando otra discusión que se producirá, como es el adiós a una leyenda como Carvajal.

El ganador de seis Champions va camino de cerrar su etapa lejos de lo que esperaba. Fue suplente contra el Alavés y su escasez de minutos le ha dejado en una situación comprometida de cara al Mundial. Todo ello, a pesar de la estima y consideración especial que le tiene Luis de la Fuente. “Tengo 23 jugadores; cualquier jugador del Madrid tiene opción de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo que es mejor para mi equipo”, dijo en tono muy serio cuando se le preguntó por la poca participación de quien un día fue su compañero de vestuario y ahora es uno de los jugadores que dirige.

El consejo de Figo para los veteranos

“Dani Carvajal se merece todo el respeto. No sé si más o menos minutos, eso es cosa del entrenador. Pero un futbolista con veteranía debería ser tratado de otra forma en términos de comunicación. Yo he pasado por eso, en situaciones complicadas en el Inter. Me trataban como a un niño cuando no lo era, estaba para retirarme”, recordó Figo, haciendo visible la compleja situación que vive el futbolista de Leganés.

Daniel Carvajal, lateral del Real Madrid, calienta en la banda en el partido entre el Real Madrid y el Alavés / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La ruptura entre Carvajal y Arbeloa se plasmó con su suplencia en Mestalla. El lateral vio cómo el canterano David Jiménez le adelantaba en la rotación. A pesar de que la temporada de Trent Alexander-Arnold no ha sido mayúscula, el inglés es titular en la lucha por aferrarse a LaLiga. La enésima crisis no sentó bien a Arbeloa, molesto con las preguntas sobre Carvajal en la previa del duelo frente al Betis.

“Mi respuesta el otro día fue cortante, seria, ante una pregunta que encontré fuera de lugar; no era por Carvajal. Podéis ver mis respuestas siempre que hablo de él y preguntar a mis jugadores cómo hablo de él ante el grupo”, despejó un entrenador que también vive su particular situación de debilidad, en lo que apunta a ser un segundo curso sin grandes títulos en el Real Madrid.

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Desde la empatía, Figo también quiso dejar un consejo a los jugadores veteranos que, como él o Carvajal, atraviesan situaciones similares. “Tienes madurez para entender y una simple conversación puede evitar problemas. Hay etapas diferentes en la vida de un jugador; es tan fácil hacerlo bien como mal. A veces se hace mal y se podría hacer bien”. Un debate encendido, con difícil solución pactada e inmediata.