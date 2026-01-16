Figo se moja: “Arbeloa es una apuesta de la directiva y hay que apoyarlo lo que resta de temporada”

Luis Figo, leyenda del Real Madrid y FC Barcelona y embajador de Betfair, se pronunció sobre la reciente decisión del club blanco de destituir a Xabi Alonso y nombrar a Álvaro Arbeloa como su sucesor. Las últimas semanas han sido especialmente convulsas para el Real Madrid, marcado por el cambio de entrenador y las derrotas tanto en la final de la Supercopa de España como en los octavos de final de la Copa del Rey.

Este sábado, el Real Madrid se juega 'otra final' ante el Levante UD, un partido que será significante a nivel de sensaciones y porque otro pinchazo, además de profundizar en la herida, alejaría a los blancos de la posibilidad de lograr el título de la competición que, ahora mismo, parece la única factible.

El portugués ha comentado en Betfair la decisión de Florentino Pérez. Afirma que no le sorprendió nada, dadas las informaciones que se venían publicando en las últimas semanas. “No me sorprendió visto lo que se publicaba últimamente”, declaró en una entrevista. El exfutbolista destacó que lo realmente sorprendente es que el club decidiera cambiar de entrenador a mitad de temporada. “Sí me sorprende que se cambie de entrenador ahora, a mitad de temporada, incluso después de perder la Supercopa. El cese es negativo para todos”, subrayó Figo.

Figo se acuerda de su etapa

Comparando la situación actual con su etapa en el Real Madrid, el portugués señaló que los cambios de entrenador no eran algo nuevo para él. “Yo en una temporada tuve más cambios de entrenador. Un mundo diferente”, rememoró el embajador de Betfair, dejando claro que la dinámica actual es distinta a la que vivió.

Figo se refiere a la época entre 2003 y 2005 en el Real Madrid, concretamente de los años en que él aún jugaba en el club antes de su traspaso al Inter de Milán. Durante esos años, el club vivió una alta rotación de entrenadores, especialmente en la temporada 2003-2004, que fue muy convulsa. Vicente del Bosque dejó el cargo en 2003, tras haber ganado varios títulos. En la temporada 2003-2004, el Madrid tuvo tres entrenadores distintos en una sola campaña: José Antonio Camacho, García Remón y Luxemburgo. Esta constante rotación generó inestabilidad dentro del equipo, con cambios de tácticas, estilos y motivaciones para los jugadores.

Miñambres y Luis Figo en su etapa en el Real Madrid / AGENCIAS

Arbeloa, hasta final de temporada

Sobre el futuro inmediato del equipo, Figo cree que la apuesta de la directiva por Álvaro Arbeloa como entrenador debe ser respaldada hasta el final de la temporada. “Es una apuesta de la directiva y hay que apoyarle para lo que resta de temporada. Es una decisión del club”, insistió, en declaraciones a Betfair, destacando la importancia de la estabilidad.

Figo aseguró que, tras la destitución de Alonso, lo prioritario para el Real Madrid es recuperar la normalidad. “La prioridad es volver a la normalidad. En todo. Tras una salida de un entrenador, la estabilidad, en todos los sentidos, es importante. Porque todavía queda bastante temporada”, explicó, haciendo hincapié en que el club aún disputa competiciones relevantes.

Figo comentó también que, aunque la derrota en la Supercopa de España frente al Barça pueda justificar cambios, el momento del despido de Alonso resulta llamativo. “La destitución de Xabi es una sorpresa porque, al final, estamos a mitad de temporada. En esas circunstancias no esperas que se cambie de entrenador. Incluso a pesar de haber perdido una competición”, afirmó.

Arbeloa debuta en el Bernabéu como técnico del primer equipo del Real Madrid / Efe

Respeto a las decisiones

"Las decisiones las toman los que mandan y yo no opino en relación a lo que debe hacer el Real Madrid la próxima temporada”, comentó, mostrando respeto por la gestión de la directiva.

Figo, a todo esto, se ve optimista. “El Madrid tiene dos competiciones importantísimas que puede ganar. Pero hay que mejorar en todos los aspectos”, concluyó, animando a mantener la calma y la concentración en lo deportivo.