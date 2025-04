Figo: "Mbappé no tiene que sentirse especial, a todos nos han pitado en el Bernabéu"

"Si alguien sabe de presión soy yo...", bromeaba Luis Figo, exjugador del Real Madrid y del Barça, cuando se le preguntó sobre el actual estado del club blanco, donde la búsqueda de culpables ha terminado por un señalamiento único, o por lo menos generalizado, hacia Mbappé. El francés, que llegó como estrella este verano, tuvo que esconderse en el palco del Bernabéu este domingo durante el partido del Athletic tras ser objeto de abucheos.

Figo le resta importancia a este episodio. Fue uno de los que vivió el 'galacticidio' de 2006, que, precisamente, se produjo después de otra caída estrepitosa en Champions contra el Arsenal. "Mbappé no tiene que sentirse especial... A todos nos han pitado en el Bernabéu", recordó, liberando de carga al francés y relativizando su primera temporada en el estadio blanco. "Nunca son fáciles", añadió, librando de responsabilidades al delantero.

"¿Van a golear al Madrid? Ya veremos..."

El portugués también le echó un capote a Ancelotti: "Me extraña mucho que se ponga en duda su valor como entrenador". Mientras que con Mbappé usó el palmarés para descargarle, con el italiano hizo todo lo contrario. "Una persona que ha ganado todo lo que ha ganado y demuestra su valía cada año... En el fútbol no se puede ganar siempre", argumentó, alineado con Cafú o Capello, otros dos representantes del fútbol que estuvieron en los Laureus y que también salieron en defensa del italiano.

Así celebró el francés el gol in extremis de Valverde / X

En vísperas de dos clásicos que van a marcar la temporada del Real Madrid y del FC Barcelona, Figo fue prudente sobre lo que puede pasar, tanto en la final de Copa de La Cartuja como en el enfrentamiento liguero de mayo. "¿Quién va a golear a quién? Ya veremos", ironizó, para después poner a Lamine Yamal como ejemplo de lo que deben hacer los jugadores en este doble duelo.

"Es el mejor. Todos deberían parecerse a él, por cómo afronta este tipo de compromisos. Cada uno intentará defender sus colores y disfrutar al máximo del partido", argumentó Figo. "Es un Clásico, una final de Copa, dos equipos que dominan el fútbol español. Llegará uno mejor que otro de ánimos, pero es impredecible el resultado", avanzó el portugués, quien considera que existe demasiado ruido sobre la convivencia de las estrellas en el vestuario blanco.

PSG, favorito y alabanzas a Flick

El exfutbolista ya lo sufrió en carne propia y sabe que otro episodio similar puede provocar un problema sistémico en un Real Madrid al que siempre se ha sentido cercano. "Se puede hablar muchas cosas, pero del talento de dos grandísimos jugadores y del mejor del mundo… En algún encuentro las cosas no irán como tienen que ir, pero no significa que haya que generalizar esa situación. A fin de cuentas hay que hablar de algo", despejó.

Perform

Sobre el cuadro de los cuatro equipos que resisten en Champions, al igual que Capello, Figo puso por delante al equipo que dirige Luis Enrique: "Creo que el PSG, que lleva una racha muy regular de resultados y físicamente, es el favorito. Pero es muy difícil, no me atrevo a decir quién va a ganar”. Posteriormente, advirtió al Barça de su semifinal frente al Inter: "Son dos equipos de un estilo diferente, pero el conjunto de Simone Inzaghi no solo tiene un plan defensivo, Quien piensa así se equivoca".

Pero quiso poner el valor el trabajo de Flick, "al que ya conocía por su trabajo anterior. Mi duda era cómo podía integrarse en el club, en una filosofía que conozco bien, en cómo juega el Barcelona. Aunque la verdad es que se lo está haciendo fenomenal”. Por lo que no se atrevió a negar la posibilidad de un triplete azulgrana como desenlace de la temporada: "Bueno, ¿tienen esa posibilidad, no?".