Figo: “¿La lesión de Mbappé? Yo forcé y no me fue tan bien, arriesgar trae secuelas"

Luis Figo, exjugador del Real Madrid y del FC Barcelona, además de embajador de Betfair, analizó la situación que atraviesa Kylian Mbappé. Todo lo que rodea al francés es, por ahora, un misterio. Oficialmente sufre un esguince de rodilla que le ha impedido estar en las últimas convocatorias del conjunto blanco. Su futuro inmediato sigue siendo una incógnita de cara al tramo más importante de la temporada.

El complicado equilibrio de Mbappé

Aunque Álvaro Arbeloa se afana en repetir en cada rueda de prensa que todo está bajo control, la preocupación por cómo pueda recuperarse el jugador franquicia del club, junto a Vinicius, es total. Sobre todo teniendo en cuenta la trascendental eliminatoria contra el Manchester City. Igualmente, el Real Madrid se juega la vida en LaLiga, con un primer asalto en Balaídos que llega tras el derrape contra el Getafe.

Figo, Balón de Oro en 2000, pasó por situaciones similares durante su etapa como futbolista del Real Madrid y, desde su experiencia personal, cree que forzar para volver, aunque sea con la mejor de las intenciones, acaba pasando factura. “La lesión de Mbappé es una cuestión de ver realmente, a nivel personal, lo que el jugador siente”, reflexiona el luso, consciente de que la situación es delicada.

“Si se puede arriesgar o no, si al arriesgarse va a tener secuelas peores... Lógicamente, todo consensuado con el equipo médico del Real Madrid y con el entrenador, porque cada situación es diferente”, explica Figo desde la experiencia propia, poniendo énfasis en uno de los debates que se ha abierto en el club y que versa sobre la falta de un planteamiento común en los diagnósticos médicos.

El Real Madrid confirma el esguince de rodilla de Mbappé tras consultar médicos externos / EFE

Las dos finales que Figo jugó forzando

“En mi caso, en algunas ocasiones forcé y no me fue tan bien, pero siempre fue porque yo quería estar presente en el campo, incluso haciendo esos sacrificios sin saber lo que iba a pasar. Todo por ayudar al equipo y a mis compañeros”, añadió el embajador de Betfair, consciente de que el rendimiento de Mbappé se está examinando con lupa por el hecho de haber forzado a final del año pasado para conseguir un récord de escaso valor y graves consecuencias a la larga.

“Después estos sacrificios pasan factura. Aun así, repito: todo depende de la sensación que tiene el jugador y la decisión final es tanto del propio futbolista como del entrenador y del equipo médico para analizar si se puede arriesgar o si puede haber secuelas peores”, añadió el exjugador, siempre realista. Durante su carrera como futbolista quedaron para el recuerdo dos episodios en los que Figo jugó con molestias en duelos clave: la final de la Copa del Rey de 2002 (el famoso Centenariazo del Deportivo) y la final de la Champions League del mismo año ante el Bayer Leverkusen.

Precisamente la Champions League parece ser la competición marcada en rojo por el Real Madrid para el retorno de Mbappé. Los blancos se miden al Manchester City en octavos y la presencia del francés, ya sea en la ida o en la vuelta, podría ayudar a enfrentarse a un viejo conocido como Pep Guardiola y los sky blues.

“El Real Madrid está vivo en Champions”

“Para mí, los dos son favoritos a ganar el torneo”, afirmó Figo al analizar esta eliminatoria, pese a que ambos equipos se encuentran en un momento de forma diferente, mucho más lanzado en el caso de los ingleses que en el de los españoles. “Esto es la Champions. Es un enfrentamiento en el que, independientemente de la imagen que puedas estar dando en Liga, se trata de una competición diferente”.

El luso confía en la trascendencia histórica del Real Madrid en una competición en la que, desde la introducción del nuevo formato, ha tenido que pasar por la repesca en ambas ocasiones. “No será la primera vez que un equipo que está pasando por un momento complicado en su competición doméstica se reivindica en Europa. Especialmente le pasa al Real Madrid, que en este torneo tiene mucha historia y lo juega de forma diferente a LaLiga. Yo espero un duelo igualado y de muchísima calidad”, insistió Figo.

El portugués también pide un voto de confianza para Arbeloa y pone en perspectiva su trabajo. “El momento en el que llegó para hacerse con el equipo no fue fácil. Creo que lo está haciendo lo mejor posible sabiendo que no es lo mismo dirigir desde el comienzo de temporada que hacerlo en mitad de ella, sin tiempo para cambiar la idea de juego. Pero el Madrid siempre es el Madrid. Independientemente de si puede estar jugando bonito o excelente. El equipo está peleando en la Champions. El Real Madrid está vivo”, explicó el luso.

Bernardo Silva, el jugador favorito de Pep / Perform

La importancia de Bernardo Silva

En la eliminatoria contra el City, Figo estará pendiente de su compatriota Bernardo Silva, un jugador que encaja precisamente en el perfil que echa en falta el Real Madrid en la medular y que tanto daño le hizo en la eliminatoria que terminó dándole un puente de plata al club inglés hacia su primera Champions.

Preguntado sobre cuánto cambiaría la eliminatoria si fuera el Real Madrid el que contara con Silva y no a la inversa, Figo prefirió no especular, aunque sí subrayó la importancia del mediocampista. “Lógicamente, si Bernardo Silva jugara en el Real Madrid sería un factor más a favor del Madrid, pero la realidad es que esto es solo una suposición, porque juega para el City", razona.

"Eso sí, Bernardo es un grandísimo futbolista, con mucha calidad. Construye en la primera fase de la salida de balón, pero también sabe desequilibrar en las bandas. Es muy importante para el City”, concluyó Figo, embajador de Betfair. Un madridista convencido, pero consciente de la situación que atraviesa el club.