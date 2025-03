Figo sobre el día que volvió al Camp Nou: "Cuando vas ya sabes que te van a matar o te van a llamar de todo”

Luis Figo acudió al pódcast de Iker Casillas 'Bajo los palos' como segundo invitado tras Gerard Piqué. El portugués explicó su polémica salida del FC Barcelona, habló del Balón de Oro que no ganó Vinicius el año pasado y sobre el estado actual del Real Madrid.

Pique dijo en el primer episodio que le gustaría preguntarte si alguna vez habías sido culé: ¿Lo fuiste?

"Cuando llegué al Barcelona me identifiqué mucho con el club, con la filosofía de juego, con la gente. Cuando estuve allí, di todo lo que tenía de mí. Me sentí como uno más. Quizás por eso, cuando damos todo lo que tenemos y sentimos que no se nos reconoce por ello, nos enfadamos aún más. Me sentí identificado con el club al máximo y el tiempo que pasé allí fueron años fantásticos, siempre lo dije. Nunca voy a negar mi pasado".

¿Cómo fueron tus primeros días en el Real Madrid?

"En las primeras semanas en el Real Madrid, me apoyé mucho en la gente que conocía, como Fernando Hierro y Raúl. Llegué en un momento difícil, en un momento de transición, la dirección cambió. Cuando cambias de club, donde conoces a todo el mundo y luego... Llegué y ni siquiera tenía a nadie que me llevara a entrenar y recuerdo que era Pirri quien me recogía del hotel donde me hospedaba. Todas estas circunstancias... No fue fácil, tuve que quedarme en un hotel durante tres meses".

Luís Figo en su presentación como jugador del Real Madrid junto a Di Stéfano y Florentino Pérez / EFE/JOSE HUESCA

¿Como sobrellevaste la presión de volver al Camp Nou con la camiseta del Real Madrid?

“La presión siempre me ha ayudado a estar despierto. Sabía perfectamente cómo iba a ser recibido (en el Camp Nou). Es mucho más fácil cuando ya te esperas ese recibimiento hostil que cuando juegas en tu casa y te pitan. Cuando vas allí ya sabes que te van a matar o te van a llamar de todo”

El pasado Balón de Oro lo ganó Rodri, ¿crees que se lo merecía Vinicius?

"Siempre piensas que vas a poder ganar y si no lo haces es una decepción. Yo creo que quien gana ha hecho los méritos para ganar. Rodri, ha ganado la Eurocopa y se merece ganarlo, pero Vinicius también lo merecía. Ha ganado la Champions, ha hecho un año impresionante. Si yo hubiese votado, el año pasado a Rodri y este año, quizás, a Vinicius”.

¿Este Madrid son los Galácticos 2.0?

“Las comparaciones siempre son malas porque alguien sale perjudicado. Creo que las épocas son para vivirlas y recordarlas. No puedes comparar ni jugadores, ni estilos de juego, ni filosofía de juego. Al final lo que queda es si ganas o si no ganas y quién ha formado parte de ese equipo”.