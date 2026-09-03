Figo desvela el fichaje que estuvo a punto de cambiar su carrera

Luis Figo pudo escribir un capítulo muy diferente en el tramo final de su carrera. Después de abandonar el Real Madrid en 2005, el portugués tuvo muy avanzada la posibilidad de incorporarse a uno de los grandes clubes europeos, pero la falta de rapidez en las negociaciones terminó por frustrar una operación que habría añadido otro destino de enorme peso a su trayectoria.

El club en cuestión era el Liverpool, que acababa de proclamarse campeón de Europa y que aparecía como una posibilidad muy atractiva para el entonces futbolista madridista.

“El motivo fue el ‘timing’ y una disponibilidad económica que dependía de decisiones que tenía que tomar el Liverpool. Tardó mucho en decidirse y en esa época tenía que tomar una decisión rápida sobre mi futuro. No podía esperar”, explicó Figo.

La demora del club inglés abrió la puerta al Inter de Milán, que se movió con mucha más rapidez y acabó cerrando su incorporación. El ganador del Balón de Oro de 2000 lo ha explicado durante su intervención en ‘Figosofadas’, espacio de Betfair, compañía de la que es embajador.

“Apareció después el Inter y las cosas se solucionaron rápidamente con una reunión que tuve con el presidente Moratti. A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás”, recuerda.

Luis Figo, con el Real Madrid / EFE

“Era el club en el que me habría gustado jugar”

Figo reconoce que aquel movimiento le generaba una ilusión especial. El Liverpool había sido uno de los grandes referentes europeos durante su infancia y jugar en Anfield suponía un atractivo añadido.

“Cuando yo era pequeño, el Liverpool tenía mucha presencia en Europa. Quizá el Liverpool era el club en el que me habría gustado jugar y que no fiché”, admite.

Pese a ello, el portugués no considera que aquella operación frustrada dejara una espina especialmente dolorosa en su carrera. “He tenido la suerte de jugar en los mejores conjuntos del mundo y estoy feliz con eso. No noto que me faltara cumplir ese deseo”, añadió.

Figo acabaría disputando cuatro temporadas con el Inter, donde puso punto final a su carrera en 2009 después de conquistar, entre otros títulos, cuatro campeonatos consecutivos de la Serie A.

También pudo marcharse a Arabia Saudí

No fue la única operación que pudo modificar el final de su trayectoria. Dos años después, en 2007, Figo también tuvo la oportunidad de abandonar Italia para jugar en Arabia Saudí, mucho antes de que el campeonato saudí iniciara su actual política de grandes fichajes.

“Antes de todo el ‘boom’ actual que se vive allí, tuve la opción de fichar por un equipo de allí. Fue cuando acababa mi primer contrato con el Inter, allá por 2007”, explicó.

La operación, sin embargo, tampoco prosperó. Figo fue contundente al explicar el motivo: “No se concretó porque la gente ahí no era seria. Así que al final me quedé dos años más en el Inter. Pero entonces Arabia no era lo que es ahora”.

Figo aprueba el mercado del Real Madrid

El portugués aprovechó también su intervención para analizar los movimientos realizados por el Real Madrid en el último mercado de fichajes.

“Yo creo que el Real Madrid ha fichado muy bien. Ha fichado jugadores que necesitaba en posiciones importantes: la de central, laterales o extremo, como Diomande. En general ha fichado muy bien, más por necesidad que por nombres”, aseguró.

Figo considera que la renovación de la plantilla era importante también para recuperar la ilusión alrededor del equipo. “Era necesario dar este paso y reforzar el equipo después de los dos últimos años en los que no ha ganado ningún título. Es necesario para el ambiente, para que el aficionado afronte la temporada con más esperanza y esté involucrado”.

Alerta por el precio de los fichajes

“En algún momento tendrá que parar. Es verdad que depende de los presupuestos de los clubes, del fair-play financiero… pero son cantidades muy altas”, afirmó.

Figo considera además prácticamente imposible justificar determinados desembolsos únicamente desde el punto de vista comercial.

“Yo creo que no se puede rentabilizar una transferencia de 150 millones como siempre se dice o se quiere hacer creer a la gente, vendiendo, por ejemplo, camisetas. Estos fichajes se pueden rentabilizar deportivamente, pero financieramente es muy complicado”, concluyó.