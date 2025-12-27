Los fichajes del Real Madrid no arrancan

El Real Madrid invirtió este verano más de 180 millones de euros en fichajes. Hasta cuatro futbolistas llegaron al conjunto blanco para tratar de reestructurar una plantilla que sufrió mucho en algunas posiciones en el último curso de Carlo Ancelotti al frente.

63,2 millones por Franco Mastantuono, 60 por Dean Huijsen, 50 por Álvaro Carreras y 10 millones de euros por Trent Alexander-Arnold. Cifras considerables para concretar el mercado de fichajes con más gasto del conjunto blanco desde 2019, año en el que llegaron Hazard, Jovic, Militao, Mendy o Rodrygo.

Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid, ante el Talavera. / Associated Press/LaPresse / LAP

La ilusión de la afición con las nuevas caras de la plantilla se evidenció desde el primer momento. No en vano, a priori el Madrid había fichado a uno de los centrales más prometedores del panorama mundial, al lateral derecho con mejor pie de Europa, al lateral izquierdo conocido por sus buenas actuaciones ante el Barça y a la joya del fútbol argentino.

Entre lesiones, decepciones e ilusión

Por diferentes motivos, solo Álvaro Carreras ha cumplido con las expectativas generadas, si bien también ha añadido alguna mancha a su más que correcto expediente. El derbi ante el Atlético de Madrid fue un golpe duro para él, mientras que como central no ha estado a su mejor nivel, pero como lateral ha dejado claro que está preparado para ser titular.

Entrada a Borja de Carreras / Chema Moya

Al que parece que le está costando más adaptarse es a Trent Alexander-Arnold. El inglés empezó alternando titularidades con Dani Carvajal, siendo el ex del Liverpool el que ocupaba el lateral en los partidos como local. Sin embargo, las lesiones le han restado continuidad y apenas le han permitido disputar menos de 500 minutos repartidos en 11 partidos. Cuando ha estado disponible, ha dejado destellos, pero también dudas a nivel defensivo.

Por su parte, Mastantuono y Huijsen empezaron con la vitola de titulares y piezas importantes para Xabi. El central deslumbró en sus primeros meses por su personalidad y su capacidad para jugar con balón, pero se ha ido diluyendo hasta el punto de centrar buena parte de las críticas a la defensa. Su actuación ante el Sevilla, donde se le vio completamente fuera del partido, encendió las alarmas respecto a su nivel. La baja de Militao le ha hecho mucho daño.

Por lo que respecta al extremo argentino, tuvo muchas oportunidades y minutos para demostrar, algo que se le negó a Endrick, por ejemplo, pero sus actuaciones nunca fueron notables o sobresalientes. Su nivel hasta ahora ha sido correcto, un calificativo que se queda muy corto para un titular del Real Madrid. La juventud es ahora mismo su mejor baza y lo que debería permitir paciencia con él, pero hasta el momento ni Mastantuono ni la mayoría de fichajes de verano han convencido con su rendimiento.