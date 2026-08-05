Fichajes del Real Madrid 2026/27: última hora, rumores, altas y bajas para la próxima temporada

El Real Madrid continúa acelerando su planificación para la temporada 2026/27. Después de una nueva temporada decepcionante en la capital nuevamente sin títulos, el club blanco ha iniciado una profunda renovación de su plantilla bajo las órdenes de José Mourinho. El objetivo es recuperar terreno en LaLiga y volver a situarse entre los principales candidatos a conquistar la Champions League.

No cabe duda que la entidad madridista ha sido una de las grandes protagonistas del mercado. Marc Cucurella fue el primer refuerzo anunciado y llegó procedente del Chelsea para reforzar el lateral izquierdo. Posteriormente se incorporaron Bernardo Silva, como agente libre después de finalizar su etapa en el Manchester City, e Ibrahima Konaté, que también aterrizó sin coste de traspaso tras acabar su contrato con el Liverpool.

Denzel Dumfries fue la siguiente incorporación para aumentar la competencia en el lateral derecho, mientras que Carlos Espí se convirtió en el quinto fichaje del verano. El delantero llegó procedente del Levante y firmó un contrato para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

Cucurella con la copa del Mundial / Instagram @cucurella3

El mercado del Real Madrid, sin embargo, todavía no está cerrado. La operación más avanzada es la de Yan Diomande, extremo del RB Leipzig cuya llegada está prácticamente encarrilada. El atacante costamarfileño puede actuar en las dos bandas y está considerado una de las grandes apuestas de futuro del club. Su fichaje todavía no ha sido anunciado oficialmente.

El otro gran objetivo es Rodri Hernández. El Real Madrid mantiene negociaciones para incorporar al centrocampista del Manchester City, considerado el perfil ideal para reforzar la organización del juego. La operación continúa abierta y podría prolongarse durante las próximas semanas, por lo que su fichaje todavía está lejos de poder darse por cerrado.

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Yan Diomande, futbolista del RB Leipzig / Sport.es

En el apartado de salidas, Dani Carvajal y David Alaba abandonaron el club después de finalizar sus contratos, mientras que Dani Ceballos puso fin a su etapa como madridista de mutuo acuerdo. Fran García fue traspasado al Real Betis y Gonzalo García firmó por el Fulham en una operación cercana a los 40 millones de euros. Nico Paz, por su parte, continuará durante la temporada 2026/27 en el Como, aunque el Real Madrid mantiene una opción unilateral para recuperarlo.

Los movimientos del Real Madrid en el mercado de fichajes

Altas: Marc Cucurella (Chelsea), Bernardo Silva (Manchester City), Ibrahima Konaté (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Carlos Espí (Levante).

Marc Cucurella (Chelsea), Bernardo Silva (Manchester City), Ibrahima Konaté (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Carlos Espí (Levante). Bajas: Dani Carvajal (fin de contrato), David Alaba (fin de contrato), Dani Ceballos (rescisión de contrato), Fran García (Real Betis), Gonzalo García (Fulham), César Palacios (Fulham), Nico Paz (Como).

Dani Carvajal (fin de contrato), David Alaba (fin de contrato), Dani Ceballos (rescisión de contrato), Fran García (Real Betis), Gonzalo García (Fulham), César Palacios (Fulham), Nico Paz (Como). Rumores altas: Yan Diomande (RB Leipzig), Rodri Hernández (Manchester City).

Yan Diomande (RB Leipzig), Rodri Hernández (Manchester City). Rumores bajas: Franco Mastantuono (Fiorentina), Raúl Asencio, Camavinga

La plantilla del Real Madrid para la temporada 2026/27