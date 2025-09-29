Los fichajes del Madrid se derriten

El partido del Real Madrid en el Metropolitano fue impropio de un equipo que presume de escudo y de historia. El club hizo un esfuerzo importante este verano para reforzar posiciones que necesitaban cubrir, empezando por el banquillo. Más de 180 millones de euros por jugadores que han ilusionado a la parroquia blanca hasta pisar el césped de su vecino de Canillejas.

Tres de las cinco caras nuevas se llevaban todos los elogios: Xabi Alonso, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. El madridismo se ilusionaba por el giro futbolístico que Xabi Alonso ha impuesto con sus métodos, en los que la intensidad, el juego en bloque y la presión funcionaban. Borraba la imagen amodorrada, triste y aburrida del último año de Ancelotti.

Xabi, mal parado

Huijsen y Carreras daban luz al perfil defensivo izquierdo que reforzaba una línea que zozobró el año pasado por las lesiones. También Trent llegaba para competir con Carvajal, aunque el inglés todavía no ha entrado en dinámica y encima se ha lesionado. Una defensa revitalizada que cumplía con el nuevo método del entrenador donde destacaban el andaluz y el gallego, fortalecida con los regresos de los lesionados Carvajal y Militao.

Xabi Alonso pensativo / Efe

En el primer gran reto de la temporada, visitar al Atlético, los fichajes más destacados hasta ahora se han derretido y han pasado de ser caramelo sólido a líquido amargo. Xabi es quizá el que sale peor parado por las grandes expectativas que había levantado con su forma de mezclar jugadores y sacar de ellos el mejor de los compromisos. En el derbi se equivocó más de lo esperado y recordó a los métodos utilizados por su antecesor.

Carreras, el peor

El partido de Carreras fue un auténtico desastre. Fue el peor del Madrid de largo. Su carril se convirtió en una autopista libre de tres carriles para los atléticos ante su falta de intensidad, personalidad, acierto y compromiso. Le superó el escenario y de gigante acabó siendo un guisante devorado por ogros. Lo peor es que su penosa actuación afectó a Huijsen, que ni achicó agua por las fugas provocadas por su compañero ni marcó la diferencia como venía haciendo hasta ahora.

El quinto fichaje es Franco Mastantuono, al que Xabi dejó en el banquillo sin que nadie entienda la justificación ofrecida por el tolosarra. “Necesitamos a todos y Jude es parte fundamental. Estaba entrenando bien. Queríamos jugadores en ‘una posición’, pero no conseguíamos llegar hasta ahí”, justificó, pero con el inglés en lugar de solucionar esa carencia, la acrecentó desequilibrando el bloque, porque Jude no estaba para un partido de tal exigencia.