El fichaje con el que sueña Xabi: "Dejaría ir a cualquiera para ficharle"

Casi todas las pretensiones de Xabi Alonso fueron cumplidas el pasado verano en cuanto a fichajes. La defensa del Real Madrid se reforzó considerablemente con las llegadas de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. El gran debe en este sentido fue la ausencia de un refuerzo en el centro del campo, donde el entrenador tolosarra quería un perfil organizador.

En las últimas horas ha aparecido otro nombre que el técnico también habría pedido con insistencia. Según el agente e intermediario Giovanni Branchini, Xabi Alonso tiene entre ceja y ceja el fichaje de Kenan Yildiz.

Yildiz, durante un partido entre la Juventus y el Hellas Verona / EFE

"Xabi Alonso quiere a Yildiz en el Real Madrid. Está dispuesto a dejar ir a cualquiera para ficharle, excepto a Mbappé", explicó en unas declaraciones a Tuttomercato.

"La Juventus pide ahora mismo 100 millones de euros, pero cualquiera lo haría por cualquiera, siempre que encuentre a alguien que se los dé. Claro, luego está el caso de Nico Williams, todos lo quieren, y renovó su contrato con el Athletic y se quedó allí. Yildiz fue una petición clara de los dueños, les gusta mucho", añadió sobre la operación.

A sus 20 años, Yildiz es la estrella de la Juventus y uno de los jugadores más importantes de la selección de Turquía junto a Arda Güler, con el que también compartiría equipo si termina fichando por el Madrid en un futuro.

Kenan Yildiz disputa un balón con Valverde en el Real Madrid - Juventus. / Associated Press/LaPresse / LAP

La temporada pasada firmó 12 goles y 7 asistencias a lo largo del curso, mientras que en la presente ya suma 2 tantos y 4 pases de gol. Unas cifras que se ven claramente lastradas por la mala dinámica que arrastra la Juventus desde hace varias semanas.

Branchini también habló sobre la decisión de la Juve de vender a Huijsen en su momento: "Lo vendieron mal, pero cuando hay que vender a toda costa... Para mí, los otros fichajes cuestionables son: Di Gregorio, aunque el último día estuvo de lujo, cuando Szczesny y Perin eran suplentes, o Douglas Luiz, a quien el Aston Villa tuvo que vender a toda costa. En cuanto al resto, es tema de discusión, porque para mí, la Juventus no está mal."

Yildiz fue titular en el partido del equipo italiano en el Bernabéu, donde Xabi Alonso le pudo ver muy de cerca. El turco dejó destellos de su calidad, aunque no pudo ser decisivo en el resultado final, con victoria por la mínima de los blancos gracias a un gol de Jude Bellingham en la segunda parte.