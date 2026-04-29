El fichaje de Mourinho por el Real Madrid tiene fecha límite

El paso de los días calienta la posible llegada de José Mourinho al Real Madrid. Lo que en un principio parecía el sueño de un grupo de aficionados que quedó prendido del portugués durante su etapa en el conjunto blanco se ha convertido ahora en una opción factible.

Florentino Pérez tendrá que tomar la importante decisión en las próximas semanas, con Jürgen Klopp y el luso como los grandes favoritos para dirigir desde el banquillo. El ahora técnico del Benfica siempre ha mantenido una gran relación con el presidente y estaría encantado de regresar al club.

Saludo entre Klopp y Mourinho / EFE

Eso sí, si finalmente el Real Madrid se decanta por Mourinho, tendrá que moverse con rapidez. Fabrizio Romano informó que el entrenador tiene una cláusula de salida de entre 3 y 4 millones de euros, pero que esta expira en los últimos días de mayo. Por su parte, The Athletic señalaba que dicha cláusula caduca 10 días después del último partido de esta temporada.

Teniendo en cuenta que el Benfica pondrá el punto final a su campaña el 17 de mayo ante el Estoril, las dos informaciones coinciden. De esta forma, si el Real Madrid quiere saltarse la negociación con el conjunto lisboeta y llevarse al entrenador portugués por la vía rápido, tendría que hacerlo a finales del mes que viene.

Mourinho podría ser el relevo de Arbeloa en el Real Madrid / Europa Press

El último encuentro de los blancos será el 24 de mayo, en el Santiago Bernabéu, ante el Athletic Club, por lo que las fechas cuadrarían para que Arbeloa pudiera terminar la campaña y anunciar posteriormente al nuevo técnico.

A pesar de que Mourinho ha ganado enteros y está entre principales candidatos, el Real Madrid todavía no ha tomado una decisión definitiva con el nuevo entrenador. La decisión puede suponer un antes y un después en el proyecto y todo lo ocurrido con Xabi Alonso obliga a una reflexión profunda del club para tratar de acertar esta vez.

En el último año han pasado ya tres técnicos por el banquillo blanco y en los próximos meses llegará un cuarto. La inestabilidad que vive el club en una parcela tan importante tiene una relación directa con los malos resultados. No obstante, el paso de tantos entrenadores sin encontrar soluciones ha provocado que cada vez más miradas se centren en una plantilla cuyos resultados han dejado mucho que desear.