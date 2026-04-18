"El fichaje de Mbappé es un fiasco"

El exfutbolista Emmanuel Petit cargó con dureza contra Kylian Mbappé tras la eliminación del Real Madrid en la Liga de Campeones de la UEFA a manos del Bayern de Múnich. El francés no se mordió la lengua en declaraciones a la cadena RMC.

El conjunto blanco cayó en cuartos de final con un global de 6-4 después de un vibrante partido de vuelta en el Allianz Arena, donde encajó dos goles en los últimos minutos tras la expulsión de Eduardo Camavinga. Un desenlace cruel que vuelve a señalar al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.

Petit fue tajante al analizar la situación: “No es solo culpa de Mbappé, pero su llegada ha llenado el vestuario de egoísmo. Es un fiasco”.

Mbappé protesta la tarjeta roja a Eduardo Camavinga / RONALD WITTEK / EFE

Los números no acompañan al delantero francés. Desde su regreso al once tras una leve lesión de rodilla, el Madrid suma cuatro resultados decepcionantes en cuatro partidos. Un contraste evidente con su ausencia, cuando los blancos eliminaron al Manchester City en octavos y superaron al Atlético de Madrid en La Liga.

Salida del PSG

Además, Petit puso el foco en la evolución del Paris Saint-Germain tras la salida de Mbappé en 2024: “Desde que el PSG juega como equipo, son fenomenales. Están unidos como los dedos de una mano”.

No es la primera vez que el ex centrocampista critica a su compatriota, al que ya acusó de buscar protagonismo y cuestionó su liderazgo en la selección francesa tras caer ante España en la Eurocopa 2024.

Eso sí, Petit también señaló a Camavinga como clave en la derrota: “Si hay que culpar a alguien, es a Camavinga. Su falta fue catastrófica”.

El centrocampista vio la segunda amarilla tras una acción sobre Harry Kane en el minuto 86. Una decisión arbitral que generó polémica, aunque Petit fue claro: “La roja fue rigurosa, pero el árbitro Slavko Vincic aplicó el reglamento. El Madrid siempre se escuda en los árbitros”.

El debate está servido en el entorno blanco, con Mbappé en el centro de todas las miradas.