El fichaje que el Madrid rechazó inexplicablemente: "No creo que me necesiten"

Su llegada al Real Madrid el pasado verano lo habría cambiado todo. Ese pensamiento invade cada vez con más fuerza las cabezas de muchos madridistas. ¿El protagonista? Martín Zubimendi. El centrocampista abandonó la Real Sociedad para irse al Arsenal, pero pudo fichar por el equipo blanco.

Fue una petición expresa de Xabi Alonso. El ya ex técnico del Real Madrid era consciente desde su llegada al club que la plantilla del primer equipo tenía una deficiencia significativa en esa zona del campo. La respuesta del club fue que no iban a meterse en la operación, ya que consideraban que con Tchouameni, Camavinga, Fede Valverde o Bellingham el entrenador tenía futbolistas de nivel suficiente en el centro del campo.

Pero no era una cuestión de posición, si no de perfil. Xabi Alonso quería un organizador, un futbolista capaz de darle sentido al juego del equipo, ayudar en la salida de balón y permitir a los suyos plantarse en campo rival dominando el tempo del partido.

Martin Zubimendi celebra tras marcar el 3-0 contra el Nottingham Forest / EFE/ANDY RAIN

Zubimendi apuró las opciones de vestir de blanco, pero ante la inactividad del Real Madrid, terminó fichando por el Arsenal a cambio de 70 millones de euros. Solo siete meses después, su valor de mercado ya ha ascendido a los 75 millones de euros, consolidándose como uno de los hombres más importantes de Mikel Arteta y encandilando con sus actuaciones en la Premier League.

A pesar de que las especulaciones con su posible fichaje duraron poco, el nombre del actual jugador del conjunto gunner aparece constantemente en los debates para señalar uno de los principales problemas que arrastra el equipo que preside Florentino Pérez este curso.

El propio Zubimendi fue cuestionado por esos comentarios durante el programa de El Larguero, aunque el centrocampista dejó muy clara su opinión entre : "No creo (que necesiten un Zubimendi). La verdad que el Real Madrid tiene jugadores de sobra para hacerlo bien, así que no".

Xabi Alonso, en el banquillo del Real Madrid / SERGIO PEREZ

A pesar de la negativa del equipo madridista a fichar al mediocentro, la realidad es que el club ya trabaja (ahora sí) en el fichaje de un jugador de un perfil similar al de Zubimendi de cara al próximo verano. Una operación que evidencia el error que cometió el área deportiva y que le da la razón a Xabi Alonso.

Son muchos los nombres que suenan y los ofrecimientos que se producen. El primer escalón, formado por jugadores como Enzo Fernández o Vitinha, parece inalcanzable por su situación contractual y el dinero que implicarían. De este modo, el Madrid ya se fija en futbolistas de un segundo escalón, como Kees Smit, que a día de hoy parece el favorito para llegar el próximo verano, aunque tampoco será barato. Se habla de unos 60 millones de euros, prácticamente lo mismo que habría costado Zubimendi.