El fichaje estrella del verano divide al madridismo

No será un verano sencillo para el Real Madrid. Enfrascado en las elecciones que adelantó Florentino Pérez, el club debe mirar más allá y centrarse en lo que más le preocupa al aficionado a día de hoy: el plano deportivo. Tras dos años nefastos en cuanto a resultados, el conjunto blanco está obligado a realizar cambios importantes en la plantilla.

Por si fuera poco, las operaciones firmadas hace casi un año no han dejado un buen sabor de boca. Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold y Franco Mastantuono. Todos han rendido por debajo de las expectativas que se generaron en el mes de agosto, si bien algunos han decepcionado más que otros, con mención especial al lateral izquierdo y al futbolista argentino.

Álvaro Carreras no ha convecido en su regreso al Real Madrid / EFE

En este sentido, el Madrid necesita acertar esta vez y no repetir errores del pasado si quiere volver a pelear por el trono nacional y europeo. Las posiciones a reforzar están claras, aunque las decisiones tendrán que contar con el beneplácito de José Mourinho, que será anunciado próximamente como entrenador del equipo madridista.

El portugués no ha tardado en pedir refuerzos en la zona defensiva, una zona muy mermada por los jugadores que acaban contrato y las continuas lesiones que sufren los efectivos de los que dispone el Madrid. Sin embargo, los millones se gastarán en una posición más adelantada: el mediocentro.

Mourinho habla con Arbeloa / EP

Las últimas temporadas han dejado en evidencia los problemas que sufre el equipo en dicha zona. El favorito para llegar y ocupar esa posición es nada más y nada menos que un Balón de Oro: Rodri Hernández. El jugador del Manchester City cumple todas las condiciones que ansía el Real Madrid: jugador contrastado, un líder dentro y fuera del campo y futbolista capaz de gestionar las posesiones del equipo y marcar el ritmo del partido.

A pesar de todos esos puntos a favor, el madridismo no está nada convencido de su fichaje. No se trata de dudas por el nivel del centrocampista 'citizen', si bien su estado físico debido a las lesiones de los últimos años siempre ha generado cierta incertidumbre.

Rodri celebra el título de la FA Cup / NEIL HALL / EFE

El motivo real es que una buena parte de la afición no olvida todo lo que sucedió en el Balón de Oro de 2024, en el que el español se impuso a Vinicius Jr en uno de los días más controvertidos de la historia del conjunto blanco. El club se tomó la decisión como una afrenta y tomó la decisión de no viajar en la gala. No había nada en contra de Rodri, pero sí contra los organizadores del premio.

Lo que no gustó al madridismo fueron algunos gestos de Rodri. El primero, una celebración acordándose del brasileño justo después de ganar el premio, cantando una canción en un vídeo que el Manchester City tuvo que borrar minutos después de publicarlo. Tampoco sentó bien que las cámaras captaran al jugador grabando o fotografiando la pancarta que le dedicó el público del City a Vinicius meses después, con una de las canciones más famosas de Oasis: 'Stop Crying Your Heart Out'.

Mientras tanto, Rodri se ha empeñado en los últimos meses en dejar claro que no tiene ningún problema con Vinicius, a la vez que se dejaba querer por el Real Madrid. “Intentaron enfrentar a Vinicius y a mí para nada. Yo siento un gran respeto por él y por todo lo que hizo ese año”, explicó en marzo en Onda Cero.

Con contrato hasta 2027, el centrocampista español parece el perfil ideal para mejorar muchos de los defectos del equipo que dirigirá Mourinho, pero eso no convence a toda la afición. Si termina llegando como el fichaje estrella, lo hará con división de opiniones en el madridismo y le tocará ganarse su favor en el terreno de juego.