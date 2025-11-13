El fichaje más 'caro' del Madrid este verano

Alexander-Arnold, canterano del Liverpool, decidió sumarse al equipo de los “galácticos” en el pasado mercado. Lo que parecía ser una competencia de lujo para Carvajal va camino de convertirse en un busto en la plantilla del Real Madrid. Algo difícil de asimilar por lo que ha sido capaz de demostrar en su pasado como jugador `red´. Un lateral polivalente, con gran facilidad en el aspecto ofensivo, que cuenta con un auténtico guante en el pie y que hasta el mismo David Beckham alabó en público. “Si hay un jugador al que miro y digo que es muy similar a mí en la forma en que lanza el balón, la forma en que centra o pasa, tiene que ser Trent”, dijo el crack inglés en el canal de YouTube de Rio Ferdinand.

La realidad es que desde que su fichaje se hizo oficial, con un gasto de 10 millones de euros para concretarse antes de tiempo, lo poco que ha demostrado ha dejado insatisfecho a todos los madridistas. Xabi Alonso contó con él en el Mundial de Clubes, donde partió como titular y pasó desapercibido, algo que no se le tuvo muy en cuenta por su reciente llegada a un equipo en periodo de construcción.

Trent Alexander-Arnold, tras la derrota con el Real Madrid en Liverpool. / ADAM VAUGHAN / EFE

SU ADAPTACIÓN

El futbolista inglés sigue haciéndose a la capital española, donde practica clases particulares de español a la par que se integra en Real Madrid, una institución a la que resulta sencillo adaptarse por las múltiples facilidades que aporta el club a sus jugadores, pero que, sin embargo, a Trent se le está haciendo bola. No encontrar su nivel dentro del terreno de juego, y las lesiones, hacen que todavía sea más compleja su adaptación.

Esta situación resulta aún más extraña de ver cuando se trata de un jugador de su talla, que ha conseguido grandes títulos, ha sido varias temporadas de los mejores del mundo en su posición, en un club como el Liverpool, con una exigencia y una presión similar a la del Real Madrid y ha sido un habitual en las convocatorias de la selección inglesa. Para colmo, con un Dani Carvajal entre algodones como competencia, por quién Xabi ha preferido optar en alguna ocasión con ambos defensores disponibles.

LA VUELTA A ANFIELD

Un regreso infausto a la ciudad que antes le veneró. Un lugar donde creció y se convirtió en un ídolo para la gente de Liverpool y ahora es “persona non grata”. En esta visita, fue abucheado tras saltar al campo y el mural de Trent Alexander-Arnold en Liverpool fue vandalizado con pintura blanca y mensajes como "Adiós, rata", tras su fichaje por el Real Madrid. El mural, inaugurado en 2019 en las cercanías del estadio de Anfield, solía ser un símbolo de orgullo para los aficionados locales y en él se recogen increíbles retratos de jugadores queridos.

INGLATERRA TAMPOCO LE LLAMA

En esta ocasión, tampoco ha sido seleccionado por su país para disputar los encuentros de clasificación al Mundial ante Serbia y Albania. Algo que viene siendo costumbre, ya que desde que aterrizó en el Madrid no ha vuelto a vestir la otra camiseta blanca que le gustaría. Actualmente, no entra en los planes de Thomas Tuchel, con un Mundial a la vuelta de la esquina que podría perderse en caso de no revertir su estado de forma.

Arnold vistiendo la camiseta de Inglaterra / Liverpool FC

Es una obviedad que Trent debe ponerse las pilas cuanto antes, para volver a ser quién un día fue y ayudarse tanto a sí mismo como al Madrid. Durante este parón, tendrá tiempo para ejercitarse en Valdebebas y poder estar al 100% de cara a la reanudación de la competición de clubes, donde se espera su titularidad ya que Carvajal y Valverde se encuentran lesionados.