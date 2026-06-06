¿Quién ficha en el Real Madrid?

Florentino Pérez decidió por sorpresa convocar elecciones a la presidencia del Real Madrid a dos años y medio del final de su mandato. El dirigente madridista explicó que había detectado un movimiento externo contra su mandato, aprovechando la crisis deportiva del primer equipo. Para atajarlo de raíz, decidió poner en manos de los socios el futuro del club, pero no ha impedido que ese supuesto complot tenga en Enrique Riquelme un oponente valiente y decidido.

Anuncio de fichajes

Los malos resultados de un proyecto errático comandado por futbolistas consentidos corre en contra del presidente saliente, muy dado a respaldar a jugadores como Vinícius, Bellingham o Mbappé cuando estos se han enfrentado al entrenador, en lugar de avalar el trabajo del técnico. Un fracaso de gestión que quiere frenar fichando a un entrenador inflexible con los caprichos de las estrellas como es José Mourinho.

Florentino anunciaba el fichaje del entrenador portugués en las redes sociales a la vez que Riquelme adelantaba en ‘El Hormiguero’ las claves de su campaña y el fichaje de Haaland. “Mientras en la tele hablan y hablan y hablan…", inicia el vídeo, en el que aparece Mourinho vestido con la equipación del Real Madrid acompañado del mensaje “MOUcha historia por hacer”.

La carrera de fichajes de los dos candidatos se ha recrudecido en las últimas horas para atraer el voto. Ante esto, el socio madridista se pregunta quién ficha, ¿el Madrid o los candidatos? ‘El artículo 39 | Junta Directiva saliente’ de los estatutos dice: "El Presidente y la Junta Directiva salientes continuarán en el pleno ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión del Presidente y de la Junta Directiva que resulten elegidos".

Uno sí, el otro no

Esto significa que Florentino Pérez y su junta están en facultades de fichar a Mourinho y a Konaté, además de Dumfries, tres contrataciones que ha oficializado a título personal durante su campaña electoral. Una ventaja que tendría sobre Enrique Riquelme, que ha adelantado las llegadas de Raúl, Hierro en su estructura deportiva y los presuntos acuerdos con Haaland y Rodri. Fichajes que asume él y su directiva.

Los fichajes de Florentino Pérez puede oficializarlos el Real Madrid como entidad según sus propios estatutos. El club, de momento, guarda silencio y se limita a vigilar que se cumpla el procedimiento electoral. Su página web no ha oficializado ningún fichaje hasta la fecha. Si lo hiciese, Mourinho, Dumfries y Konaté pertenecerían al Real Madrid. Sin embargo, si Riquelme es elegido presidente, podría destituir a Mourinho y descartar a los dos jugadores, aunque debería afrontar las indemnizaciones pertinentes.