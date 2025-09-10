Fiasco de Mastantuono en su primera vez con el '10' de Messi: "Todavía le queda gigante"

Franco Mastantuono vivió ante Ecuador un capítulo más de su acelerada escalada. La que le ha llevado de ser un prometedor jugador de River a futbolista del Real Madrid y llevar el '10' en Argentina por primera vez. Un dorsal pesado, todavía en propiedad de Messi, "y que todavía le queda gigante", según la hinchada de la albiceleste, una de las más exigentes del mundo. "Hay otros que hubieran merecido ese dorsal antes", aseguraron los críticos con la decisión de Scaloni para un encuentro en el que la selección argentina perdió 1-0 contra Ecuador.

El '10' iba a ser para Thiago Almada

“En principio, la 10 la iba a llevar Thiago (Almada, jugador del Atlético), pero no pudo ser parte, preferimos no arriesgarlo (por molestias en el soleo) y se la dimos a Franco. Entró bien, tiene personalidad, le gusta jugar con la pelota, la recibe... Entró en un momento donde Ecuador estaba replegado y había pocos espacios. Va sumando minutos en este equipo”, explicó el seleccionador de la campeona del mundo en rueda de prensa.

La asignación del '10' fue accidental, hasta el punto de que la 'casaca' más emblemática le llevó un jugador suplente que ingresó al terreno de juego a los 62 minutos en lugar de Leandro Paredes. Para entonces, Argentina iba perdiendo por el 1-0 que resultaría definitivo, después de un penalti transformado por Enner Valencia al borde del descanso. Antes, a la media hora de juego, la líder de la fase sudamericana para la clasificación al Mundial 2026, se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Otamendi. Una decisión que marcó el devenir del encuentro.

Mastantuono no contribuyó a un vuelco en el marcador, que pudo ampliarse a favor de la selección ecuatoriana, que vive un momento dulce, en la segunda parte tras un mal pase atrás de Mastantuono. El '10' circunstancial jugó en una posición diferente en la que Xabi Alonso le ha utilizado en el Real Madrid, donde, hasta el momento, ha sido extremo derecho. Ha ocupado el vacío que ha dejado Rodrygo, quien ha decidido batallar por minutos con Vinicius.

El récord de Maradona que ha batido Mastantuono

Con su selección, Mastantuono juega más por dentro, que es la parcela a la que más le gusta caer, incluso partiendo desde el extremo. Es el perfil desde el que sobresalió en River Plate, aunque fuera de este equipo, donde era capitán general, está teniendo problemas para repartir el espacio con sus compañeros. En el triunfo contra Venezuela, una suerte de homenaje a Messi en su despedida en Argentina, se cruzó con el '10' en varias ocasiones.

De hecho, fue preguntado en zona mixta por una jugada en la que decidió disparar antes que devolvérsela a Leo, que estaba en una mejor situación que el madridista: “Me quería matar, pero él me entendió. Le pedí disculpas por la jugada”, aseguró reconociendo que el perdón del ex del Barça, su ídolo hasta hoy, como confesó sin tapujos en su presentación con el Real Madrid. A priori, no parece sentir más de la cuenta la presión de todo lo que se le ha venido encima estos meses.

Aunque sea por un capricho del destino, Mastantuono se convirtió en el jugador más joven en usar la '10' de Argentina (18 años y 23 días), superando a Diego Armando Maradona en 1979 (18 años, 9 meses y 3 días). "Estuvo participativo y no hay nada que reprocharle, yo a los 18 estaba jugando al ordenador", indicaba un aficionado de Argentina, intentando no sobrerreaccionar a los primeros encuentros del jugador tras su desembarco en el Real Madrid.

Mastantuono fue presentado el 14 de agosto, el mismo día que cumplió los 18 años. Al igual que Scaloni, Xabi Alonso, que fue clave en su fichaje tras una llamada que contrarrestó la de Luis Enrique para llevárselo al PSG, le ha dado un gran voto de confianza. Con apenas un par de entrenamientos debuto con la camiseta blanca. Y en la segunda jornada ya se hizo con la titularidad. También fue titular frente al Mallorca. Aunque por el momento, el rato de ganas no se corresponde con el de aciertos, como se esperaba del fichaje que más expectación ha causado este verano en el Bernabéu.