Festival de sanciones para el Castilla de Arbeloa

El pasado sábado el Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa caía derrotado por 3-0 ante el Mérida en el Estadio José Fouto, no obstante, la peor imagen del conjunto blanco no tuvo que ver con lo deportivo.

Al final del partido, hubo una gran tangana entre ambos conjuntos, que supuso la expulsión de dos jugadores y del propio técnico del filial madridista.

Una patada terrorífica

David Jiménez propinó una patada muy peligrosa sin opción de disputar el balón en el minuto 90, la cual desencadenó en la trifulca tras el pitido final, ya que desde el conjunto local se interpretó como un acto muy antideportivo.

La entrada del jugador del Real Madrid Castilla / Marc Gómez / RFEF.es

Por su parte, el capitán del Castilla, Manuel Ángel, fue expulsado tras el pitido final por "dar una patada a un contrario sin estar el balón en juego, teniendo que ser sujetado por sus compañeros ya que el jugador siguió discutiendo con los rivales", según el acta del colegiado.

Tras el choque, Arbeloa expuso en declaraciones los motivos de su tarjeta roja: "Después de separar le he dicho al colegiado que había sido una vergüenza y me ha expulsado. No le he faltado al respeto ni le he dicho nada. Es muy fácil jugar contra el Castilla porque se le puede agarrar, se le puede hacer 314 faltas, que al final los que acaban con amarilla son los de blanco. Lo hemos vivido día tras día. Seguramente es más difícil que para cualquiera y no podemos luchar contra lo que tenemos enfrente ahora mismo”.

Ya se conocen las sanciones

A la espera de los posibles recursos que presente el Real Madrid, el Juez Disciplinario Único ha decidido que el castigo justo pasa por tres partidos de sanción a Manuel Ángel por la agresión, dos a Arbeloa por las protestas y uno a David Jiménez, autor de la entrada que causó todo lo posterior.

La tangana del final del partido / Marc Gómez / Real Madrid Castilla

En cuadro para el siguiente partido

Más allá de las tres bajas (entrenador incluido) por sanción, el equipo merengue llega en cuadro para el choque ante el Cacereño del próximo sábado, que se disputará en el Alfredo Di Stéfano. El cuerpo técnico de Arbeloa deberá gestionar las bajas por lesión de Rachad, Fortea, Roberto Martín y De Llanos, de igual manera que con la ausencia del meta Fran González concentrado con la selección española sub 21. Como noticia positiva, sí debería estar disponible el delantero Loren Zúñiga, que se incorporará a la selección de Guinea Ecuatorial tras el encuentro.

Además, el problema va a mayores teniendo en cuenta que Manuel Ángel se perderá los partidos ante Cacereño, Unionistas y Barakaldo, mientras que el dirigente no podrá sentarse en el banquillo en los dos primeros.