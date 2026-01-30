Fernando Morientes: "Vinicius renovará si está a gusto y la afición le tiene estima"

No está siendo una temporada fácil para ser seguidor del Real Madrid. Desde la eliminación en Copa del Rey contra el Albacete, pasando por la destitución de Xabi Alonso y ahora la decepción de vivir la penitencia del playoff de Champions; en el Bernabéu apagan fuegos como pueden y su última solución ha pasado por ascender a Álvaro Arbeloa al banquillo del primer equipo.

Los blancos están en boca de todos, pero hay opiniones que merecen más atención que otras. Una de ellas es la de Fernando Morientes, actual comentarista y exjugador del Real Madrid. Gracias a Casino.Org, SPORT puede preguntar al exjugador sobre la actualidad del conjunto madridista, así como otros temas de interés mediático.

P:¿Cómo recuerdas tu salida del Real Madrid? ¿Te hubiera gustado que fuera de otra manera?

R: Yo nunca quise abandonar el club a mitad de temporada. De hecho, me hubiese gustado que fuera a principios. Mi idea era salir cuando llegué del Mónaco. O sea, cuando uno sale cedido es porque ha habido un cambio y ya no se confía tanto en ti, ya que no tienes ese hueco. Entonces, cuando llegué al Madrid después del Mónaco, trasladé al club que quería irme. De hecho, me quería quedar en el Mónaco, pero el Real Madrid puso una oferta muy cara que ni el Mónaco ni muchos de los equipos que me querían en ese momento podían asumir. No solo porque era subcampeón de Europa, sino porque fui el máximo goleador de esa Champions. Así que me tuve que quedar hasta mitad de temporada y después al Liverpool.

P: ¿Crees que Vinicius, Mbappé y Bellingham llegarán a ser compatibles?

R: De hecho, creo que lo son, porque son muy buenos. Cuando hay jugadores tan buenos en el terreno de juego, tienen que serlo. Mbappé es el que está liderando un poco ese cambio respecto a todo lo que ha habido en el pasado en el Real Madrid. Hablo de los Benzema, de los Modric, de los Kroos, toda esta gente que han hecho al Madrid campeón de Europa en infinidad de ocasiones. Y ese cambio lo lidera ahora mismo Mbappé, siendo un jugador referente y goleador, con condicionantes de grandes jugadores. Bellingham me da la sensación que es uno de los mejores llegadores en segunda línea, y en la primera temporada lo demostró. Vinicius es una de las grandes referencias a nivel regate en uno contra uno. Entonces, creo que sí, que son más que compatibles. Otra cosa es que después ofrezcan el rendimiento que todo el mundo espera de ellos.

P: De un tiempo hasta ahora, Vinicius Jr. es uno de los jugadores que más presentes está en el foco mediático. ¿Crees que está más cerca de renovar con el Madrid ahora que no está Xabi?

R: Yo creo que ese es un problema entre club y jugador, aunque es cierto que también depende un poco del entrenador. En mi caso, con dieciocho años muchas de las decisiones profesionales que tomas cuando llegas a un equipo se hablan con el entrenador. Por lo tanto, imagino que Vinicius charlará con Arbeloa, porque su contrato termina pronto, pero también deberá hablar con el club para ver si Arbeloa va a ser el proyecto de futuro o hay una intención de cambio si las cosas no van bien. Yo creo que el jugador debe tenerlo en cuenta y ahí también es donde entra la gente que tiene a su alrededor. Por eso también la importancia de quién guíe al jugador, los consejos que le puedan dar. También hay veces en las que se tiene que estar atento a qué decide el míster, porque se ha visto en los últimos tiempos que el entrenador puede durar cuatro meses. Entonces, yo creo que es una cosa más personal, de sensaciones que tú tengas como jugador, si realmente estás a gusto donde estás, si valoras el club donde estás, si la afición te tiene en estima. Todas esas cosas serán las que pesen luego a la hora de decidir. Y, evidentemente, cuando el Madrid te ponga el contrato, si te gusta o no. Eso es así.

P: Es un jugador que también conlleva mucha polémica. ¿Compensa tener a un miembro del equipo con su talento a cambio de las polémicas que parecen acompañarle?

R: Eso son las decisiones que cada entrenador debe tomar: cuáles son los valores del club y si merece la pena. Todas estas polémicas las hemos visto anteriormente, no solo en el Real Madrid, sino en muchos otros clubes. En esa balanza se tiene que sopesar si el jugador es importante a nivel futbolístico y a nivel personal. Si se queda equilibrada, pues es interesante, pero si pesa más el tema extradeportivo que el futbolístico, no lo será tanto. Pero, al final, lo importante para un jugador es que, tenga la personalidad que tenga y sea lo excéntrico que sea, dé rendimiento. Si no rinde, da igual que sea buena persona y la interacción positiva o negativa que tenga con la grada.

P: ¿Te ves de alguna manera reflejado en Gonzalo por sus características o lo ves más parecido a Raúl?

R: Bueno, tiene una mezcla. No es el delantero centro de mi época al uso, dentro del área, pero se mueve muy bien. Es decir, en ese sentido, sí puede tener varias características en común conmigo. Tiene buen juego de cabeza, un buen remate, sobre todo. A lo mejor, siendo delantero centro y acompañado por otros, puede tener una gran influencia en todo el fútbol ofensivo del Real Madrid o de cualquier equipo. Además, tiene buen movimiento del centro del campo hacia adelante. Puede ser un jugador que también genera jugadas, pero sí, le veo más de delantero como Raúl; más móvil, más cerca del centro del campo, de coger el mando y organizar el equipo. También es verdad que es muy joven y que eso lo puede mejorar. Tal vez no en el Madrid, pero sí en otro equipo.

P: ¿Y crees que estará muchos años en el club?

R: En el rol que ocupa hoy, no creo que esté mucho tiempo. Un jugador que llega a la élite profesional y que viene de la cantera del Real Madrid con solo la posibilidad de jugar de vez en cuando, está bien para una o dos temporadas a lo sumo. Después, si sigue teniendo el mismo rol, buscará ser líder en otro equipo, haciendo goles, jugando en la Champions y que la gente lo vea todos los domingos en el campo y que, cuando no lo vean, sea porque se ha lesionado. Estar en el rol de suplente en el Real Madrid mucho tiempo y asumir “los minutos de la basura” o los minutos para dar descanso al delantero titular, lo haces encantadísimo porque es el Real Madrid, pero hay que ser un poquito egoísta y pensar en uno mismo y, sobre todo, en tu carrera profesional. Tal vez dejar un poso profesional y si no es en el Madrid, lo haces en otro equipo. De momento, él ya ha demostrado que puede ser un delantero muy interesante para cualquier club de Europa, clubes de Champions que asuman retos importantes dentro del fútbol.