Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid, sobre el fichaje de Rodri: "Está claro que el Real Madrid no lo ha querido y ahora le pasa la patata al jugador diciendo que ha sido él quien ha querido fichar por el Barça"

Rodri Hernández ya ha dado el 'sí quiero' al FC Barcelona. El futbolista del Manchester City, que tiene contrato en vigor hasta 2027, habría dejado atrás la propuesta de unirse al Real Madrid para cerrar su fichaje por el conjunto azulgrana.

La clave de su incorporación habría sido una conversación con Deco y otra con Hansi Flick, quienes le transmitieron la idea del proyecto que tienen entre manos y le dejaron claro que es una pieza fundamental para el esquema. Un fichaje que, sin duda, sube el nivel de la plantilla culé.

Rodri ya ha pactado las condiciones contractuales con el Barça. El mediocentro madrileño recibirá un salario similar al que percibe en el Manchester City, donde supera los 10 millones de euros netos por temporada, lo que le convertirá en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.

El jugador del Manchester City, Rodri durante una rueda de prensa / Europa Press

La opinión de Fernando Morientes, en el punto de mira

El fichaje de Rodri por el conjunto azulgrana está en boca de todos y desde 'El Partidazo de COPE', programa presentado por Juanma Castaño, analizaron la incorporación. Una de las personas que no dudó un instante en compartir su punto de vista al respecto fue Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid.

En primer lugar, quiso dejar claro que "me parece una broma de muy mal gusto", debido a que "los que sabemos cómo funciona esto, somos conscientes de que el Real Madrid no ha querido a Rodri en ningún momento".

Por esta razón, comentó que "nos toman por tontos los que dicen que Rodri ha rechazado al Real Madrid".

Rodri está realizando una temporada sensacional y se ha convertido en uno de los líderes de la Roja// EFE Stuttgart (Germany), 05/07/2024.- Rodri of Spain celebrates with their supporters after winning the UEFA EURO 2024 quarter-finals soccer match between Spain and Germany, in Stuttgart, Germany, 05 July 2024. (Alemania, España) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI / ALEJANDRO ALCÁZAR| ANNA SZILAGYI / EFE

"Ahora le pasa la patata al jugador diciendo que ha sido él quien ha querido fichar por el Barça. Si Florentino Pérez lo hubiese querido, no se le escapa este fichaje", aseguró.

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El ex del Real Madrid recordó que "Rodri y Haaland eran fichajes del otro candidato". Por último, aseguró que esa es la clave por la que ninguno de estos futbolistas llegará en este mercado de fichajes, pues "traer a uno de estos dos jugadores era como darle la razón a la otra parte, que quería a estos futbolistas por una necesidad deportiva absoluta".