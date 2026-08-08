Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - Nottingham Forest y UdineseDónde ver Barcelona vs Nottingham Forest y UdineseBarcelona - Nottingham Forest horarioJorge MessiMuere Jorge MessiCómo funciona triangularClasificación Tour Francia Femenino 2026Dónde ver Real Madrid - FerencvarosHorario Carrera MotoGPSprint MotoGPClasificación MotoGPManchester City - AtléticoFerran TorresLamine YamalTour de Francia femenino hoyReal Madrid - FerencvarosEtapa 9 Tour Francia femeninoCubarsíÁlvaro CortésPadre RodriLeo MessiSeguridad SocialAnder BasurtoSanti MillánCuándo juega AlcarazFichajes Real MadridPS PlusOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

REAL MADRID

Ferencvaros - Real Madrid, en directo: goles, resumen y resultado del amistoso de pretemporada

Sigue en directo el partido de pretemporada del conjunto dirigido por José Mourinho ante el equipo húngaro

José Mourinho da órdenes en uno de los primeros partidos de pretemporada del Real Madrid

José Mourinho da órdenes en uno de los primeros partidos de pretemporada del Real Madrid / Victor Lerena / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

SPORT.es

Miquel Roca

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL