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REAL MADRID
Ferencvaros - Real Madrid, en directo: goles, resumen y resultado del amistoso de pretemporada
Sigue en directo el partido de pretemporada del conjunto dirigido por José Mourinho ante el equipo húngaro
Miquel Roca
GRACIAS Y HASTA PRONTO
Hasta aquí la narración en directo de este partido amistoso de pretemporada que el Real Madrid ha disputado en Budapest frente al Ferencvaros. Volvemos muy pronto con más fútbol y deporte en directo.
¡Muchas gracias por seguirnos y buenas noches!
SIGUIENTE PARADA, RIAZOR
Tras el partido a puerta cerrada en Valdebebas frente al Leganés (4-1), el amistoso del pasado sábado en Klagenfurt frente a la Fiorentina (2-2) y el de hoy en Budapest ante el Ferencvaros (1-2), el siguiente test de pretemporada para el Real Madrid llegará el próximo miércoles 12 de agosto. Los de José Mourinho disputarán en Riazor la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera frente al anfitrión, el Deportivo de la Coruña que ha regresado a la máxima categoría del fútbol español.
VICTORIA SUFRIDA
Alexis Ciria fue el mejor de la primera mitad, otro canterano como Mario Rivas abrió la lata en el minuto 41 y el 0-2 del recién incorporado Carlos Espí nada más iniciarse el segundo tiempo pareció la sentencia si no la antesala de una goleada. Sin embargo, el gol de Kenan Kodro cambió la dinámica del partido, el Ferencvaros se creció tras el 1-2 y acabó embotellando a un Madrid al que se le acabó haciendo largo el partido, aunque los magiares tampoco dispusieron de ninguna ocasión clara para empatar.
MEJOR CON LOS CANTERANOS
Ofreció mejor versión el Madrid en el primer tiempo, con un equipo con mayor presencia de canteranos, que en el segundo, en el que aparecieron por primera vez esta pretemporada algunos pesos pesados, que demostraron estar todavía faltos de rodaje tras las cortas vacaciones posteriores a haber estado muchos de ellos en el Mundial.
FERENCVAROS-REAL MADRID 1-2 | FINAL
Final en el Groupama Arena. Esconde el balón Arda Guler para protegerlo en una esquina del área hasta que el árbitro húngaro hacer sonar su silbato. Victoria por 1-2 del Real Madrid ante el Ferencvaros en el tercer partido de pretemporada de los de José Mourinho.
FERENCVAROS-REAL MADRID 1-2 | MIN. 90+1
Casi llega la sentencia del Madrid, pero le ha faltado colmillo a Vinicius para resolver con acierto el pase en profundidad de Arda Guler.
El local Szabo ve ya en el alargue la primera tarjeta amarilla del partido.
FERENCVAROS-REAL MADRID 1-2 | MIN. 90
Tres minutos de añadido indica el árbitro. Lo sigue intentando el Ferencvaros, ahora a la salida de un córner que se queda sin remate.
FERENCVAROS-REAL MADRID 1-2 | MIN. 88
Tiene el Ferencvaros embotellado al Real Madrid, pero aunque merodea la portería de Lunin no está generando la ocasión clara que necesita para igualar el marcador y cerrar el partido en un empate que sería muy honroso para el histórico equipo húngaro.
FERENCVAROS-REAL MADRID 1-2 | MIN. 86
Se marcha Fede Valverde y entra Diego Lacosta. De los once que empezaron, ya solo quedan Lunin y Arda Guler. Lo dicho, un test de fondo físico es lo que está siendo para el turco este partido en Budapest.
FERENCVAROS-REAL MADRID 1-2 | MIN. 84
Aparece Bernardo Silva en el área, pero se queda sin espacio junto a la línea de fondo y solo puede recular para dar continuidad a la jugada. Debut discreto del portugués por el momento.
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