Ferdinand reprende a Vinícius

Vinícius Júnior no deja indiferente a nadie. Su partido ante el Atlético de Madrid volvió a ser gris en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. Una vez más, acabó siendo noticia por una provocación de Simeone más que por su fútbol. El brasileño atraviesa un bache del que no acaba de salir, pero no abandona el primer plano por sus acostumbradas polémicas.

“Vinícius es un fantástico jugador, pero tiene que centrarse en jugar y olvidarse de lo demás”, opinaba Ferdinand, ex jugador internacional inglés y ahora comentarista televisivo. “¿Qué Simeone le ha dicho que Florentino le va a echar? Pues que responda con el 1-0, 2-0 y 3-0 y buenas noches”, agregaba, aconsejando al jugador. Algo que en el Madrid llevan persiguiendo desde que elevó su figura a estrella.

Imán de polémicas

Es cierto que el brasileño es imán para ocupar el centro de la controversia. Es cebo de los críticos, una manida manera de atacarlo que empieza a aburrir. Empieza a ser como el sifón meterse tanto con él, pero es cierto que da motivos para ello. Y en el Atlético le acusan de ser él quien empezó su dialéctica con Simeone, al decirle “ahora te pitan penalti, tranquilo” por una posible mano de Rudiger en el área.

Simeone intentó molestar a Vinicius durante el derbi / X

La realidad deportiva también se alinea en contra de él por su rendimiento. No acaba de salir del bache en el que se ha instalado. Aparece con cuentagotas. Ha perdido esa constancia que le hacía peligroso ante las defensas rivales. En la semifinal ante los rojiblancos empezó amenazante para acabar diluido en un quiero y no puedo y redondear otra actuación decepcionante.

15 partidos sin marcar

Sumó otro partido sin marcar y son 15, 1.286 minutos seco que se dice pronto para un delantero del Real Madrid. Ante el Atlético no tuvo impacto ofensivo. En esos 15 partidos su mayor aportación han sido tres asistencias, dos a Mbappé (Olympiacos y Valencia) y una a Rodrygo (Alavés). Muy poco para un delantero del que se espera marcar diferencias.

Pese a su poca o nula aportación, Xabi no se atreve a dejarlo en el banquillo. Rodrygo pasó por una crisis similar y acabó siendo suplente hasta que volvió a recuperar su esencia. Vinícius está instalado en un momento complicado, su bajón deportivo se relaciona a esas diferencias con el Real Madrid para renovar y que dejan su futuro en el aire. O cierra un acuerdo o Florentino lo traspasará a final de temporada para dar la razón a SImeone.