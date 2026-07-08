Fenómeno Vinicius: 30 millones que refuerzan su posición

A pesar de la eliminación de Brasil en el Mundial, Vinicius se confirmó como el mejor futbolista del combinado dirigido por Carlo Ancelotti. Su impacto no solo está en los terrenos de juego, también lejos del césped. El brasileño se ha convertido en uno de los deportistas más cotizados del mercado publicitario, un factor que refuerza todavía más su posición de estrella en plena negociación para renovar su contrato con el Real Madrid.

Según publica Globoesporte, el extremo brasileño mantiene acuerdos comerciales con 19 marcas internacionales, unos contratos que generan alrededor de 30 millones de euros en ingresos publicitarios. Además, la mayoría de esos acuerdos tienen una duración a largo plazo y forman parte de una estrategia diseñada por su agencia para consolidar su imagen como figura global.

Vinícius, una de las estrellas del Mundial / SAM WASSON

El futbolista, gestionado por Roc Nation Sports, ha ampliado su presencia mucho más allá del fútbol en los últimos años. Además de compartir campañas con algunos de los principales referentes del deporte, Vinicius también ha protagonizado acciones publicitarias junto a celebridades de otros ámbitos como los cantantes Maluma y Travis Scott, el actor Bradley Cooper o la empresaria e influencer Kim Kardashian.

Su crecimiento también se refleja en las redes sociales. Con más de 62 millones de seguidores en Instagram, el brasileño se ha consolidado como uno de los deportistas con mayor capacidad de generar interacción, un aspecto cada vez más valorado por las grandes compañías a la hora de elegir embajadores para sus campañas.

Florentino Pérez, junto a Vinicius Jr / EFE

Esa exposición internacional no pasa precisamente desapercibida en clave Real Madrid. El jugador supone un activo muy valioso para atraer marcas internacionales, lo que añade un valor extra a su figura. Vinicius ha entrado ya en el último año de contrato y, si no alcanza un acuerdo para renovar antes del 1 de enero de 2027, podrá negociar libremente con cualquier club de cara a incorporarse gratis cuando expire su vínculo el 30 de junio de ese mismo año.

La renovación de Vinícius por el Real Madrid está parada / EFE

Las conversaciones entre ambas partes están paralizadas y siguen existiendo diferencias económicas que impiden cerrar un acuerdo. El club mantiene la renovación como prioridad y el futbolista siempre ha expresado su deseo de seguir, pero la realidad es que el paso de las semanas incrementa la presión para encontrar una solución.

En ese contexto, el crecimiento constante de su valor comercial fortalecen también su posición negociadora. Vinicius no solo representa uno de los principales activos deportivos del Real Madrid, sino también una de las imágenes más rentables del fútbol internacional, una combinación que aumenta el peso de una renovación considerada estratégica en Valdebebas.