Fenómeno Arda Güler: "No me sorprende lo que está haciendo"

"Es un talento especial, un diamante que tenemos". El pasado mes de mayo, en plena explosión de Arda Güler, Joselu expresó el sentir del vestuario del Madrid con el turco. La irrupción de Güler en recta final de la temporada no cogió por sorpresa al equipo, que no tardó en comprobar en los entrenamientos que el chico era especial. Pero fue Bellingham el más rotundo cuando le preguntaron por el turco: "Ganará el próximo Golden Boy: es un fenómeno".

Durante semanas, el Madrid publicó pequeñas cápsulas con los higlights del turco en esas sesiones. Imágenes que alimentaban las expectativas pero contrastaban con el ostracismo del futbolista. Güler no se destapó hasta la recta final de Liga, pero cuando lo hizo dejó esa aura de futbolista diferente. Sus actuaciones convencieron al seleccionador Vincenzo Montella, que le ha dado la titularidad en la Eurocopa y Güler no ha desaprovechado la ocasión.

De nuevo en otra actuación irregular, porque en algunos momentos no terminó de encontrar su ritmo en el partido, pero otra vez con una aparición fulgurante. Un gol en el minuto 64 con un golpeo formidable. Un zurdazo que provocó la euforia de su país, que ha convertido en Güler en la bandera de la selección y la gran ilusión del torneo.

"No lo podía quitar", comentó Montella tras el acuerdo. Aguantarlo en el campo tuvo premio y tras el partudo, Güler reconoció que Ancelotti y algunos jugadores le han enviado algún mensaje en la previa de su estreno en la Eurocopa.

"El entrenador Ancelotti también me envió un mensaje. Me mostró su apoyo", señaló. Tras el triunfo, Güler colgó en las redes una imagen suya celebrando el gol que encontró una respuesta en Bellingham. "Not surprised Abi", con varios emojis de la llama del fuego. "other level abiii" (Otro nivel, Abiii", le comentó Courtois.

El impacto de Güler en el torneo no ha cogido por sorpresa al vestuario del Madrid. Güler se suma al grupo de jóvenes que está marcando diferencias en este arranque de la Eurocopa. Musiala (21 años), marcó y fue el MVP con Alemania. Florian Wirtz (21 años) marcó y fue de los mejores de su selección. Lamine Yamal (16 años) dio una asistencia y marcó diferencias con España y Jude Bellingham (20 años), autor de un gol y MVP del estreno de Inglaterra. Güler (19 años) se suma a este selecto grupo tras marcar uno de los goles del campeonato hasta ahora y llevarse el MVP del torneo. Nadie se atreve con las previsiones con el turco, uno de los nuevos fenómenos de la Eurocopa.