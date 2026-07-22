Fede Valverde ya es un 'soldado' de José Mourinho

El centrocampista uruguayo Fede Valverde es la principal novedad en la sesión de entrenamiento en del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas. El capitán madridista se ha reincorporado al trabajo tras su participación en el Mundial de 2026 y las posteriores vacaciones.

Valverde, que con Uruguay tuvo una trayectoria berve en el reciente Mundial al quedar eliminados en la fase de grupos tras la derrota frente a España (0-19), ha tenido unas semanas para desconectar despúes de una temporada 2025/26 muy complicada para él. Los problemas que sufrió el equipo durante toda la campaña, a causa de los malos resultados y la inestabilidad en el banquillo con las destituciones de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, se sumó su enfrentamiento con Aurélien Tchouaméni. Un conflicto que llegó a las manos dentro del vestuario y que terminó con el uruguayo hospitalizado por una brecha tras caer al suelo.

El club intentó minimizar los efectos negativos a nivel de imagen con una elevada multa para ambos y desde ese momento se dispararon los rumores sobrE la continuidad de ambos en la plantilla de cara a la temporada 2026/27.

La realidad es que se trata de dos futbolistas que, más allá de su nivel, responden al perfil de jugador que suele potenciar Mourinho en sus equipos. José quiere futbolistas maduros y de carácter en el equipo, y si algo han demostrado ambos es eso, en el terreno de juego y en el vestuario...

Por otra parte, además de ser titulares indiscutibles, Valverde y Tchouaméni tienen contratos de larga duración en vigor. Así las cosas, las miradas se han girado hacia Eduardo Camavinga, quien pese a su juventud no ha tenido una buena campaña y es el que apunta a una salida.

Fede Valverde superó sin problemas las pruebas médicas de pretemporada / RMCF

Mou contará con un refuerzo en la mediapunta como es Bernardo Silva y parece que aumentan las opciones de que Florentino dé su brazo a torcer y acepte ir a por el capitán de la selección española Rodri. Si llega el mediocentro del Manchester City, el Real Madrid necesitará engrosar la lista de salidas. Ceballos, Carvajal, Alaba, Fran García, Nico Paz y Mario Martín ya han abandonado el Santiago Bernabéu.

En cambio, todo apunta a la continuidad de un Fede Valverde que este martes pasó las pruebas médicas y a continuación se incorporó al trabajo de pretemporada, como se ve en el video en el que saluda a Mourinho, lógicamente a un ritmo inferior de los compañeros que ya han acumulado días de trabajo.