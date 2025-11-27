Fede Valverde responde a las críticas "después de una semana en la que se dijeron muchas cosas"

Parece que los jugadores del Real Madrid han dado un paso atrás en su guerra con Xabi Alonso. Desde hace días, son muchas las informaciones que llegan desde dentro del vestuario y que apuntan al descontento de muchos futbolistas con la gestión que está realizando el nuevo entrenador.

Sin embargo, en el partido ante Olympiacos ya se pudieron ver detalles importantes. Uno de ellos, el abrazo de Vinicius con el técnico una vez finalizado el partido. Xabi confesó que había hablado con Florentino Pérez y con varios jugadores en los últimos días, lo que parece haber reconducido la situación en el vestuario.

Xabi y Vinícius han acercado posturas / AP

Como prueba, el mensaje de Fede Valverde en sus redes sociales tras la victoria del Madrid en Atenas. "Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca. Tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor", escribió el futbolista"

Además, el centrocampista quiso hacer hincapié en su rendimiento y dejar claro que quiere mejorar: "En lo personal estoy trabajando para volver a mi mejor nivel. El míster siempre ha estado a mi lado, apoyndo y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo".

"No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca", concluyó en un comunicado que, a la vez, es una declaración de intenciones.

Fede Valverde había sido (y sigue siendo) uno de los señalados por el rendimiento del Madrid en los últimos encuentros. Su polémica con el entrenador llegó después de que este decidiera ponerle de lateral derecho, una posición en la que el uruguayo había confesado no sentirse cómodo.

Ahora, parece que las aguas se calman con la victoria ante Olympiacos y que la crisis en el vestuario no parece tan grave como hace unos días. Los próximos partidos dictarán sentencia sobre lo que sucede realmente ahí dentro.