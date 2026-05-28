Fede Valverde se pronuncia sobre su pelea con Tchouameni: "Tuve el respaldo de la afición y el club"

Federico Valverde ya está concentrado con Uruguay para preparar el Mundial 2026 y, a su llegada al país, dejó varios titulares sobre su ambición con la celeste, su rol dentro del vestuario y también sobre el polémico episodio vivido recientemente con Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid.

El centrocampista blanco compareció ante los medios en el aeropuerto y no escondió su ilusión por disputar una nueva Copa del Mundo con Uruguay. “Siempre estoy ilusionado con levantar el trofeo. Es lo que más quiere uno, lo que siempre soñó de chiquito: jugar en la selección y levantar la Copa del Mundo”, aseguró.

Eso sí, Valverde también quiso lanzar un mensaje de calma y recordó que el equipo debe ir “paso a paso” en un torneo en el que Uruguay sueña con volver a pelear entre las grandes selecciones del planeta. El madridista, además, asumió con naturalidad el peso que tiene dentro del grupo de Marcelo Bielsa. “Me siento un referente”, reconoció el uruguayo, que también recordó la influencia que tuvo en toda una generación la histórica selección que alcanzó las semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010. “Nosotros crecimos con esa imagen y nos encantaría poder igualarlo, que el Uruguay se sienta orgulloso”, afirmó.

Valverde ha sido parte de la guardia pretoriana de Arbeloa / Sergio Pérez / EFE

Uno de los momentos más esperados de su comparecencia llegó cuando fue preguntado por el conflicto extradeportivo que protagonizó junto a Tchouaméni y que generó un gran revuelo alrededor del Real Madrid. Sin entrar en detalles, Valverde dejó claro que se siente respaldado tanto por el club como por la afición blanca.

“Me siento muy bien. Tuve el respaldo y el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y también del club”, explicó. El centrocampista también aprovechó para dejar una reflexión sobre lo sucedido y cómo cree que este tipo de situaciones pueden ayudarle en su crecimiento personal y deportivo.

Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid. / AGENCIAS

“Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del fútbol y de la vida para aprender a crecer y madurar como persona”, comentó, antes de asegurar que espera que esta experiencia le ayude a “ser un mejor capitán en los próximos años y ojalá poder seguir defendiendo al Real Madrid”.

En clave selección, Valverde lamentó especialmente la ausencia de Nahitan Nández en la convocatoria definitiva para el Mundial. “Triste por él. Llevamos muchos años jugando juntos y sé por el momento que está pasando, pero hay que respetar lo que dice el entrenador”, señaló.

La baja de Nández abre además la posibilidad de que Bielsa utilice al jugador del Real Madrid como lateral derecho, una demarcación que ya ha ocupado ocasionalmente en el conjunto blanco. Por ahora, Valverde dejó clara su predisposición total: “Yo lo acepto, obvio. El entrenador es el que manda y uno siempre sueña con estar entre los once titulares. Estoy disponible para lo que necesite”.

Por último, el uruguayo valoró de forma positiva el empate reciente ante Inglaterra, un partido en el que marcó de penalti en el tiempo añadido y en el que la Celeste mostró una versión muy competitiva. “Hicimos un gran partido y conseguimos ese juego de presionar y atacar rápido. Tenemos que fortalecernos de ese partido para lo que queda”, concluyó.