Real Madrid - Real SociedadViniciusDónde ver All Star NBABarça-AtléticoClasificación LigaTer StegenAgenda BarçaManolo GonzálezGuardiolaJuegos Olímpicos InviernoCalendario F1Dónde ver Mundial 2026Lewandowski
REAL MADRID

Fede Valverde: "Hemos tenido semanas de tragar mucha mierda"

El uruguayo fue uno de los protagonistas del triunfo ante la Real Sociedad, con un golazo por la escuadra para certificar la victoria de los blancos

Real Madrid - Real Sociedad | El gol de Fede Valverde / LALIGA

Christian Blasco

Christian Blasco

La victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad por cuatro goles a uno dejó varios nombres propios. Vinicius Jr fue el gran protagonista del encuentro con sus dos tantos de penalti, pero otros futbolistas brillaron, como Gonzalo García o Fede Valverde, que completaron la goleada.

El uruguayo también habló ante los micrófonos una vez concluido el partido. "Hemos tenido semanas en las que hemos tragado mucha mierda y creo que eso nos ha servido para crecer como jugadores, crecer como personas. Hemos pasado por momentos malos, creo que bien merecidos, creo que eso nos hizo cambiar y madurar como jugadores. No hemos ganado nada el año pasado, tampoco este año y tenemos que crecer y saber que tenían que cambiar las cosas. Ahora es el momento. Ganamos partidos y estamos en buena dinámica", afirmó el centrocampista.

Federico Valverde of Real Madrid CF plays the ball during UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 football match played between Real Madrid and AS Monaco at Bernabeu stadium on January 20, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 20/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7;

Fede Valverde, en un partido con el Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

“Intentar estar agrupados a la hora de defender. Sabíamos que era un equipo que toca muy bien el balón, se mueve mucho entre nuestros medios y teníamos que estar juntos con los delanteros. Lo hicimos bien, trabajamos todos y se notó que defendimos durante todo el partido. Luego hemos atacado muy bien”, expresó sobre el encuentro ante la Real.

Respecto a su gol, Valverde quiso restarle importancia: “Entrenar, trabajar con el cuerpo técnico, que siempre está con nosotros acompañándonos después de los entrenamientos para seguir tirando, seguir mejorando y puliendo lo que nos gusta a nosotros, que es tirar a puerta y marcar goles. Lo importante es que entró. Como siempre digo, eso es secundario. Lo primordial es ganar, que el equipo consiga los tres puntos y seguir con esa dinámica”.

"Llevamos mucho tiempo trabajando para estos partidos que vienen ahora y de cara a lo que queda de la temporada en la Champions. Hemos tenido muchas semanas largas que hemos preparado bastante. Ahora toca demostrar y pelear por lo que realmente queremos, que es la Liga y la Champions”, explicó sobre lo que queda de campaña.

