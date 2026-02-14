Fede Valverde: "Hemos tenido semanas de tragar mucha mierda"

La victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad por cuatro goles a uno dejó varios nombres propios. Vinicius Jr fue el gran protagonista del encuentro con sus dos tantos de penalti, pero otros futbolistas brillaron, como Gonzalo García o Fede Valverde, que completaron la goleada.

El uruguayo también habló ante los micrófonos una vez concluido el partido. "Hemos tenido semanas en las que hemos tragado mucha mierda y creo que eso nos ha servido para crecer como jugadores, crecer como personas. Hemos pasado por momentos malos, creo que bien merecidos, creo que eso nos hizo cambiar y madurar como jugadores. No hemos ganado nada el año pasado, tampoco este año y tenemos que crecer y saber que tenían que cambiar las cosas. Ahora es el momento. Ganamos partidos y estamos en buena dinámica", afirmó el centrocampista.

Fede Valverde, en un partido con el Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

“Intentar estar agrupados a la hora de defender. Sabíamos que era un equipo que toca muy bien el balón, se mueve mucho entre nuestros medios y teníamos que estar juntos con los delanteros. Lo hicimos bien, trabajamos todos y se notó que defendimos durante todo el partido. Luego hemos atacado muy bien”, expresó sobre el encuentro ante la Real.

Respecto a su gol, Valverde quiso restarle importancia: “Entrenar, trabajar con el cuerpo técnico, que siempre está con nosotros acompañándonos después de los entrenamientos para seguir tirando, seguir mejorando y puliendo lo que nos gusta a nosotros, que es tirar a puerta y marcar goles. Lo importante es que entró. Como siempre digo, eso es secundario. Lo primordial es ganar, que el equipo consiga los tres puntos y seguir con esa dinámica”.

"Llevamos mucho tiempo trabajando para estos partidos que vienen ahora y de cara a lo que queda de la temporada en la Champions. Hemos tenido muchas semanas largas que hemos preparado bastante. Ahora toca demostrar y pelear por lo que realmente queremos, que es la Liga y la Champions”, explicó sobre lo que queda de campaña.