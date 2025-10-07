Fede Valverde dice basta

Federico Valverde no ha acudido a la llamada de Uruguay tras solicitar al seleccionador Marcelo Bielsa que le dé un respiro. El centrocampista del Real Madrid ha arrancado la temporada con dudas físicas, a lo que ha sumado alguna declaración mal interpretada que ha cuestionado su compromiso con el equipo. Un conflicto que él mismo quiso aclarar con una nota pública para atajar las críticas.

Desgaste

El uruguayo lleva en sus piernas una acumulación de partidos que incluso pone en riesgo su integridad física. En las últimas tres temporadas ha jugado 174 de los 184 partidos de su equipo, solo se perdió diez, tres por lesión y los otros siete estuvo en el banquillo para descansar por decisión técnica.

Fede Valverde no jugó ni un minuto en Almaty / Efe

Valverde basa su fortaleza en el físico, con una imperial zancada que le permite abarcar grandes espacios. Su despliegue territorial es una garantía para su equipo, un apoyo permanente en todas las líneas gracias a su versatilidad. Sin embargo, en este inicio de temporada no está rindiendo a su nivel habitual motivado por esa acumulación de partidos que ha desgastado su resistencia.

Resetear

A esto ha sumado declaraciones inoportunas en un momento que se dudaba de su rendimiento. Dijo que no había nacido para jugar de lateral, y se interpretó como una negativa a ocupar esa posición. Coincidió con las lesiones de Trent y Carvajal y Xabi decidió poner a Asencio en lugar de al uruguayo, cuando Fede ha demostrado que rinde como el que mejor de lateral.

A los 174 partidos con el Madrid, suma otros 23 de 21 con su selección en las últimas tres temporadas. Eso supone jugar 197 partidos de los 209 posibles. Se da la circunstancia que su resistencia permite a sus entrenadores mantenerle los 90 minutos en el campo, lo que alarga más la acumulación de desgaste. El uruguayo necesita descansar, reponer fuerzas y resetear tras unos años de actividad que están mermando su rendimiento.