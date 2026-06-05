REAL MADRID
Fede Valverde: "Ser capitán del Madrid es un sueño que jamás imaginé"
El mediocampista uruguayo asciende en la jerarquía del club blanco tras la salida de Dani Carvajal
El mediocampista uruguayo, Federico Valverde, ya es el capitán número uno del Real Madrid de cara a la temporada 2026/2027. Tras la salida oficial de Dani Carvajal, el 'Halcón' asciende naturalmente en la jerarquía de capitanías del club blanco, basada en la antigüedad dentro del vestuario. Valverde, que llegó al Madrid en 2016, se convierte así en el referente principal del equipo, por delante de figuras como Thibaut Courtois y Vinícius Júnior.
El jugador se pronunció al respecto en una entrevista para el canal oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), donde expresó con emoción lo que significa portar el brazalete merengue. "Orgullo. Honor. Algo increíble que jamás me imaginé. Es un sueño. Disfruto cada vez que me toca llevar el brazalete. Conlleva mucha presión. Cuando no lo tienes, lo deseas. Pero cuando lo tienes, solo quieres tener un poco de paz", confesó Valverde.
El uruguayo recordó especialmente un momento inolvidable con la cinta de capitán: el hat-trick que anotó ante el Manchester City en la Champions League. Esa noche, Valverde brilló con tres goles en la primera parte (derecha, izquierda y volea), liderando una victoria contundente del Real Madrid.
"Lo que viví ese día hace tiempo que no lo sentía. Solo es comparable con el día que debuté con la selección, cuando metí gol. Son momentos únicos, de cerrar los ojos y que se te pasen mil cosas por la cabeza. Todos los jugadores me aplaudían en el vestuario, fue espectacular. Ese día estaba con la cinta y sumó mucho. Sobre todo para las fotos (risas)", relató. Su liderazgo se ha consolidado tanto en el club como en la selección uruguaya, donde también es un referente.
El inglés como punto a mejorar
El charrúa admitió las dificultades con el idioma en las competiciones europeas: "Cuando me toca hablar inglés en Champions... (risas). Los compañeros me dicen que vaya a hablar con el árbitro. Yo voy, pero 'lo cago a puteadas' en español. Yo en inglés hablo pocas cosas".
Declaraciones que reflejan la personalidad directa y apasionada de Valverde, un jugador que ha crecido exponencialmente en el Real Madrid. Desde su irrupción, se ha destacado por su potencia física, llegada al área, remate y compromiso táctico. En la 2025/2026 ya actuó como capitán en varios partidos por lesiones o rotaciones de Carvajal.
El Real Madrid inicia así un nuevo ciclo de liderazgo. Con Valverde al frente, el equipo buscará retomar la competitividad en LaLiga, Champions League y demás competiciones.
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