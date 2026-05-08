Fede Valverde desvela su rutina en el Real Madrid: "He tenido más control”

Todos los focos están alrededor de Federico Valverde. El centrocampista está viviendo un momento gris en el Real Madrid por todos los incidentes extradeportivos. El uruguayo vivió un conflicto extradeportivo que le ha perjudicado la imagen, a raíz del enfrentamiento que vivió con Aurélien Tchouaméni.

El futuro del uruguayo podrá verse afectado tras el incidente y las consecuencias se estiman que sean muy duras para ambos jugadores. El centrocampista ha empañado una temporada que estaba siendo más que positiva, sobre todo, en algunos tramos de la temporada.

Una mejoría notable

Valverde fue uno de los grandes nombres de las eliminatorias en Champions. Firmó un auténtico recital ante el Manchester City con su hat-trick en el Santiago Bernabéu. Un despliegue físico pocas veces visto, reflejando que ha ido evolucionando tanto a nivel deportivo como físico a lo largo de su carrera.

Uno de los aspectos que más transformó fue su rutina, concretamente, su alimentación. El propio jugador explicó en varias entrevistas que hubo un momento clave en el que decidió tomarse más en serio su preparación física y mental. Comprendió que, para consolidarse en el primer equipo, debía mejorar sus hábitos y actuar con mayor disciplina dentro y fuera del campo.

Desde entonces, Valverde comenzó a trabajar junto a especialistas en nutrición y preparación deportiva. Ajustó su dieta, mejoró sus tiempos de descanso y aumentó el cuidado de su cuerpo, aunque sin renunciar completamente a pequeños caprichos en su alimentación cotidiana.

Control de la alimentación

Valverde afirma que no ha dejado de comer ningún alimento concreto, pero ahora tiene un control mucho mayor sobre lo que ingiere y cuándo lo hace. Sigue un plan diseñado por su nutricionista y es conocido por ser 'superestricto' consigo mismo para mantener su condición física de élite.

Fede Valverde, jugador del Real Madrid. / DPA vía Europa Press

Personas cercanas al futbolista aseguran que su evolución ha sido notable en todos los sentidos. Destacan especialmente su compromiso con el entrenamiento, el descanso y la recuperación física, factores que consideran fundamentales para mantener el ritmo que exige su posición sobre el terreno de juego.

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Además del trabajo físico, el jugador también ha dado importancia al aspecto psicológico. Valverde reconoció que empezó a trabajar con un 'coach' para fortalecer su mentalidad y gestionar mejor la presión.