El 'favor' millonario de Arbeloa al Real Madrid

El Real Madrid está llevando a cabo el mercado de fichajes más revolucionario de los últimos tiempos. Un desfile de jugadores que se ha acelerado con la llegada de agosto, el mes en el que se cierra la ventana estival. Para completar el capítulo de incorporaciones son necesarias ventas como las de Gonzalo y Palacios al Fulham. Dos operaciones que, según Transfermarkt, suman 50 millones de euros.

Gonzalo iguala el fichaje más caro del Fulham

Ninguno de estos dos traspasos habría sido posible sin Álvaro Arbeloa, el exentrenador del Real Madrid que asumió hace unas semanas las riendas del conjunto londinense. A estos nombres podría sumarse el de Thiago Pitarch, otro futbolista que interesa a un técnico que conoce muy bien a los canteranos blancos. Además, tanto Gonzalo como Palacios están representados por Best of You, la misma agencia que Arbeloa.

Los 40 millones de euros que el Fulham ha pagado por el 70% de los derechos de Gonzalo -el Real Madrid conserva el 30% restante- convierten al delantero en el fichaje más caro de la historia de la entidad. Iguala la cantidad desembolsada el pasado verano por Kevin, extremo izquierdo procedente del Shakhtar Donetsk. Según la última revisión de Transfermarkt, Gonzalo tiene un valor de mercado de 30 millones.

Gonzalo García celebra su gol ante el Leganés / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Se está convirtiendo en una tónica habitual que los clubes de la Premier paguen un sobrecoste por los jugadores. Se trata de un mercado inflacionista que responde a varios factores, desde los límites económicos de la competición, que terminan condicionando los precios, hasta particularidades como las que afectan a los futbolistas ingleses. Los equipos deben cumplir un cupo de jugadores formados en Inglaterra, lo que provoca que se paguen cantidades superiores por este tipo de perfiles.

Best of You, una amplia nómina de madridistas

El Real Madrid ha convertido su cantera en una auténtica ‘Fábrica’ de hacer dinero. Gonzalo es el cuarto canterano que mayor rendimiento económico ha generado para el club blanco, por detrás de Morata, Nico Paz y Achraf Hakimi. En el caso del argentino, apenas llegó a vestir la camiseta del primer equipo en ocho partidos oficiales. Gonzalo, por su parte, ha disputado 39 encuentros, en los que ha marcado ocho goles y repartido dos asistencias.

El delantero fue la gran sensación del pasado Mundial de Clubes, donde mantuvo la titularidad incluso después de que Mbappé se recuperase. Terminó conquistando el premio de máximo goleador, compartido con otros futbolistas, y ese rendimiento le permitió ganarse una oportunidad en el primer equipo. Con el francés como principal referencia ofensiva, su margen de minutos quedaba reducido a lesiones o contratiempos, aunque siempre supo aprovechar esos vacíos.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Fulham. / Fulham FC

Por eso, aunque Gonzalo y Arbeloa comparten agencia de representación, el propio entrenador del Real Madrid se despidió del delantero lamentando no haberle concedido más oportunidades. Best of You fue fundada en 2012 por Óscar Ribot, exjefe de comunicación del club blanco y actual CEO de la compañía.

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La agencia también asesora a Xabi Alonso y cuenta en su cartera con una amplia nómina de futbolistas con pasado o presente madridista, como Jacobo Ramón, Mario Martín, Hugo de Llanos, Jorge Cestero, Diego Aguado o Castrelo. De ahí su importancia en el futuro inmediato del Real Madrid, que ha encontrado en su cantera -y en operaciones como el doble traspaso al Fulham- el capital necesario para afrontar nuevos fichajes.