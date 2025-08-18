El favor de Ancelotti a Vinicius Jr. ... y al Real Madrid

Vinicius Jr. evitará la paliza de jugar con Brasil en la fecha FIFA de septiembre. Carlo Ancelotti ha decidido no incluir al extremo del Real Madrid en la prelista de convocados, que se perdería uno de los dos encuentros programados, el del jueves 4 de septiembre en el Maracaná contra Chile, por acumulación de tarjetas.

El técnico italiano le ha perdonado al delantero merengue tener que acudir a La Paz, el martes 9 de septiembre, para medirse a Bolivia en la altitud de 4.100 metros, en el escenario de las eliminatorias sudamericanas donde nadie quiere jugar.

Ancelotti considera que lo mejor para los intereses de Brasil (tal vez también para los del Real Madrid) es priorizar el tiempo de descanso de Vinicius pensando en la secuencia de encuentros de esta temporada que desembocará en la disputa del Mundial norteamericano.

Brasil, que ya tiene el pasaporte sellado para el Mundial 2026, no se juega nada en la clausura de la larguísima fase de clasificación de la Conmebol. Y Carletto, siempre con guante de seda con los futbolistas que dirige, no ha querido correr riesgos con uno de sus futbolistas franquicia en un encuentro intrascendente para los 'canarinhos' en el que pocas conclusiones podrán extraerse.

Ancelotti dará la lista definitiva de estos dos compromisos el próximo lunes, día 25, en la sede de la CBF en Barra da Tijuca, pero, tal como obliga la FIFA, ha tramitado una prelista. En ella sí se ha incluido a dos futbolistas que ha dirigido en el Real Madrid y que regresan a la Seleção: Rodrygo, que está protagonizando uno de los culebrones del verano con su futuro indefinido, y Éder Militão, que ya se ha recuperado de la segunda lesión de ligamentos cruzados que sufrió de forma prácticamente consecutiva.

Los dos estarán contra Chile y Bolivia. El italiano les reserva una plaza de titular para la próxima Copa del Mundo, donde los brasileños intentarán el asalto al tan anhelado 'Hexa'. Ambos forman parte del grupo de 'vacas sagradas' de Ancelotti, un estatus que comparten con el propio Vinicius, el blaugrana Raphinha y el exmadridista Casemiro, que ya fue titular en los dos encuentros de debut del técnico italiano.

Conocida la baja de Vinicius Jr., ahora la atención está focalizada en si Ancelotti llamará o no a Neymar Jr., que sigue con su plan de recuperación.

Este domingo, el '10' consiguió hilvanar su séptimo partido completo con el Santos, una secuencia inédita, coincidiendo con la vuelta del Brasileirao tras la pausa del Mundial de Clubes FIFA... pero su actuación fue lamentable en el histórico 0-6 que le infligió el Vasco da Gama en el estadio del Morumbis, en São Paulo, ante 50.000 'torcedores' del Peixe.

Ney, que vio la tarjeta amarilla, no jugará el domingo en Bahía, por lo que no disputará ningún otro encuentro antes de la convocatoria de Carletto.