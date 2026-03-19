Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión Joan GarciaSanti DeniaValencia Basket - BarçaLesión CourtoisNewey Aston MartinLyon - CeltaMarc BernalBarcelona - NewcastleCuadro ChampionsCuadro Europa League ConferenceHorario MotoGPNoa LangConvocatoria Luis de la FuenteRival Barça cuartos ChampionsRival Madrid cuartos ChampionsHenryWilly HernangómezAlonsoCucurellaAston MartinReal MadridCuándo se juegan cuartos ChampionsCuándo se juega Barcelona - AtléticoCuándo se juega Madrid - BayernEdu AguirreJonathan WheatleyDroValencia Basket - Barça horarioClasificación EuroligaFinal Champions 2026Alcaraz MiamiMilán-Turín 2026Pogacar Milán-San RemoMaldiniDía del PadreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

Real Madrid

Fallece Silvino Louro, ex entrenador de porteros de Mourinho en el Real Madrid

El Real Madrid ha comunicado la muerte de Silvino Louro, que trabajó junto a Mourinho en el club blanco entre 2010 y 2013

Silvino Louro y José Mourinho, durante su etapa en el Real Madrid

Silvino Louro y José Mourinho, durante su etapa en el Real Madrid / PACO LARGO

Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

El mundo del fútbol está de luto. El portugués Silvino Louro, reconocido entrenador de porteros y estrecho colaborador de José Mourinho, ha fallecido este jueves a los 67 años, según ha comunicado el Real Madrid a través de un comunicado de prensa. "El Real Madrid C.F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid entre 2010 y 2013. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos. Durante las tres temporadas que formó parte del cuerpo técnico del Real Madrid con José Mourinho como entrenador, Silvino Louro ganó 1 Liga, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España. Silvino Louro ha fallecido a los 67 años de edad. Descanse en paz".

El exguardameta formó parte del cuerpo técnico del técnico luso durante gran parte de su carrera, incluyendo su etapa en el Real Madrid entre 2010 y 2013. Durante esos años, el conjunto blanco vivió una de sus etapas más competitivas recientes, conquistando una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Una figura clave en el éxito de Mourinho

Louro, durante casi dos décadas, acompañó a Mourinho en algunos de los banquillos más importantes de Europa, como el Oporto, Chelsea, Inter de Milán o Manchester United. Especialista en la preparación de guardametas, trabajó con algunos de los mejores porteros del mundo, entre ellos Iker Casillas, Diego López o Petr Čech.

Su larga trayectoria en el fútbol portugués

Antes de iniciar su carrera en los banquillos, Louro tuvo una extensa trayectoria como futbolista profesional. Portero durante más de dos décadas, disputó más de 400 partidos y defendió, entre otros, la camiseta del Benfica y del Oporto, además de ser internacional con Portugal. Tras colgar los guantes a los 40 años, dio el salto a los cuerpos técnicos, donde acabaría consolidándose como uno de los preparadores de porteros más prestigiosos del fútbol europeo. Su trayectoria, eso sí, no estuvo exenta de polémica y de algunos episodios conflictivos.

Noticias relacionadas y más

Silvino Louro muestra con reiteración su 'señorío'

Silvino Louro muestra con reiteración su 'señorío' / SPORT

Según diversas informaciones, el técnico portugués llevaba tiempo atravesando problemas de salud. Su fallecimiento se ha producido este 19 de marzo tras una larga enfermedad, dejando una profunda huella en el fútbol internacional y, especialmente, en todos los equipos en los que trabajó junto a Mourinho.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona - Newcastle: resumen, resultado, goles y estadísticas del partido de la Champions League
  2. Dardo de Guardiola tras la eliminación del Manchester City: 'Felicidades al Real Madrid y felicidades a todos vosotros
  3. Dro ya crea problemas en el PSG: revuelta en el fútbol base parisino
  4. Willy Hernangómez 'renuncia' a seguir en el Barça
  5. Así queda el cuadro de la Champions League en cuartos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
  6. Lesión de Courtois: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
  7. Polémica y reacciones del Barcelona - Newcastle de vuelta de octavos de la Champions League
  8. Los motivos del deseado fichaje de Bastoni por el Barça: solidez, personalidad y encaje en el sistema de Flick

Fallece Silvino Louro, ex entrenador de porteros de Mourinho en el Real Madrid

Fallece Silvino Louro, ex entrenador de porteros de Mourinho en el Real Madrid

Día del Padre: Cruyff, Busquets y Maldini, la herencia en el deporte

Día del Padre: Cruyff, Busquets y Maldini, la herencia en el deporte

Senegal 'esconde' la Copa África en una base militar tras perder el título en los despachos

Senegal 'esconde' la Copa África en una base militar tras perder el título en los despachos

Rayo Vallecano - Samsunspor, en directo: Conference League, hoy en vivo

Rayo Vallecano - Samsunspor, en directo: Conference League, hoy en vivo

La carrera de Andrea Duro: actriz, modelo y nueva invitada de Pasapalabra

La carrera de Andrea Duro: actriz, modelo y nueva invitada de Pasapalabra

La trayectoria de JJ Vaquero: cómico, guionista y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

La trayectoria de JJ Vaquero: cómico, guionista y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

Control sorpresa en Alemania: miles de españoles podrían quedarse fuera por no llevar el DNI físico

Control sorpresa en Alemania: miles de españoles podrían quedarse fuera por no llevar el DNI físico

Cuenta atrás para el eclipse total en España: cuándo será y dónde ver "la noche en pleno día"

Cuenta atrás para el eclipse total en España: cuándo será y dónde ver "la noche en pleno día"