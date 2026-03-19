Fallece Silvino Louro, ex entrenador de porteros de Mourinho en el Real Madrid

El mundo del fútbol está de luto. El portugués Silvino Louro, reconocido entrenador de porteros y estrecho colaborador de José Mourinho, ha fallecido este jueves a los 67 años, según ha comunicado el Real Madrid a través de un comunicado de prensa. "El Real Madrid C.F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid entre 2010 y 2013. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos. Durante las tres temporadas que formó parte del cuerpo técnico del Real Madrid con José Mourinho como entrenador, Silvino Louro ganó 1 Liga, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España. Silvino Louro ha fallecido a los 67 años de edad. Descanse en paz".

El exguardameta formó parte del cuerpo técnico del técnico luso durante gran parte de su carrera, incluyendo su etapa en el Real Madrid entre 2010 y 2013. Durante esos años, el conjunto blanco vivió una de sus etapas más competitivas recientes, conquistando una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Una figura clave en el éxito de Mourinho

Louro, durante casi dos décadas, acompañó a Mourinho en algunos de los banquillos más importantes de Europa, como el Oporto, Chelsea, Inter de Milán o Manchester United. Especialista en la preparación de guardametas, trabajó con algunos de los mejores porteros del mundo, entre ellos Iker Casillas, Diego López o Petr Čech.

Su larga trayectoria en el fútbol portugués

Antes de iniciar su carrera en los banquillos, Louro tuvo una extensa trayectoria como futbolista profesional. Portero durante más de dos décadas, disputó más de 400 partidos y defendió, entre otros, la camiseta del Benfica y del Oporto, además de ser internacional con Portugal. Tras colgar los guantes a los 40 años, dio el salto a los cuerpos técnicos, donde acabaría consolidándose como uno de los preparadores de porteros más prestigiosos del fútbol europeo. Su trayectoria, eso sí, no estuvo exenta de polémica y de algunos episodios conflictivos.

Silvino Louro muestra con reiteración su 'señorío' / SPORT

Según diversas informaciones, el técnico portugués llevaba tiempo atravesando problemas de salud. Su fallecimiento se ha producido este 19 de marzo tras una larga enfermedad, dejando una profunda huella en el fútbol internacional y, especialmente, en todos los equipos en los que trabajó junto a Mourinho.