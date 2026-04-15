Fallece José Emilio Santamaría, exjugador del Real Madrid y exseleccionador de España

El Real Madrid anunció en las horas previas a su partido de los cuartos de final de la Champions frente al Bayern Múnich el fallecimiento del que fuera jugador blanco y seleccionador nacional de España en el Mundial 1982, el uruguayo Emilio Santamaría, a los 96 años de edad.

Nacido en Montevideo el 31 de julio de 1929, Santamaría fue internacional por su país natal en 20 partidos desde 1952 hasta 1957 en los que participó en el Mundial de Suiza 1954 y en la Copa América 1957. Posteriormente defendió la camiseta de la selección española entre 1958 y 1962 en 16 partidos, disputando el Mundial de Chile 1962. A nivel de clubes, Santamaría fue un defensa central que arrancó su carrera en el Nacional de Montevideo (1948-1957, cinco Ligas) y en el Real Madrid (1957-1966, 4 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas y 1 Copa del Rey) formando parte del primer gran equipo de la entidad blanca junto a mitos merengues como Alfredo Di Stéfano, Paco Gento o Raymond Kopa.

Ya como entrenador dirigió a España entre 1980 y 1982, dejando el cargo tras el Mundial de España 1982 en el que la Roja era anfitriona, siendo eliminada en la Segunda Fase por Alemania e Inglaterra. Su carrera como técnico arrancó en el fútbol base madridista tras colgar las botas en 1966. Dos años después se hizo cargo de la selección olímpica española en los Juegos Olímpicos de México 1968. En 1971 fichó como técnico del Espanyol y dirigió al equipo blanquiazul durante siete temporadas para repetir como seleccionador olímpico en los Juegos de Moscú 1980. Después daría el salto al banquillo de la absoluta para retirarse tras el fracaso de 1982.

Este es el comunicado oficial del Real Madrid:

El Real Madrid emitió un comunicado en sus medios oficiales en en que anunciaba la triste noticia y lamentaba "profundamente" el fallecimiento de Santamaría al que calificó de "una de las más grandes leyendas" del club y del fútbol mundial:

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Emilio Santamaría, una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su esposa Nora, a sus hijos Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia y Javier, a sus nietos, sus bisniestos y a todos sus familiares, compañeros y seres queridos.

José Emilio Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Club Nacional de Football (Uruguay), y defendió la camiseta de nuestro club durante nueve temporadas, hasta 1966.

Ganó con el Real Madrid 4 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas y 1 Copa de España, en 337 partidos. Santamaría formó parte de aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva, y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, "Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club. Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid. Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida".

Con el Club Nacional de Football ganó cuatro veces el Campeonato Uruguayo. Fue internacional en 25 ocasiones con Uruguay y 16 con España. Disputó el Mundial de Suiza en 1954 con la selección uruguaya, y el Mundial de Chile en 1962 con la selección española.

Como entrenador, Santamaría comenzó su carrera al año siguiente de su retirada como jugador, en la cantera del Real Madrid. Dirigió a la selección olímpica de España en los Juegos Olímpicos de México en 1968 y en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Y en 1982, fue el seleccionador español en el Mundial de España.

Desde 1971, y durante 7 temporadas dirigió al R. C. D. Espanyol en 252 partidos, convirtiéndose en el entrenador con más partidos oficiales en la historia del club.

José Emilio Santamaría ha fallecido a los 96 años de edad. El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz".