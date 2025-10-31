Fallece un aficionado del Real Madrid tras el penalti fallado por Mbappé en el clásico

La Peña Madridista en Israel ha confirmado el fallecimiento de Igal Brodkin, quien sufrió un paro cardíaco durante el clásico entre Real Madrid y FC Barcelona del pasado domingo. Concreamente, en el momento en que Wojciech Szczesny atajó el penalti lanzado por Kylian Mbappé que habría supuesto el 3-1.

Según confirmaron fuentes cercanas a la familia y a la peña oficial, Brodkin, de 50 años, colapsó repentinamente en la grada. Algunos testigos añaden que gritaron para detener el partido e, incluso, Thibaut Courtois se acercó al árbitro para avisar de lo que estaba sucediendo, pero el partido no se interrumpió en ningún momento.

Los servicios médicos del Santiago Bernabéu atendieron con rapidez al aficionado antes de trasladarlo al Hospital de La Paz. Sin embargo, no pudieron reanimar al aficionado israelí y falleció horas después.

"Mi padre era un madridista de corazón. Nos transmitió su pasión por el Real Madrid a toda la familia; éramos inseparables en cada partido", escribió su hijo en un comunicado. Por su parte, la Peña Madridista de Israel emitió un mensaje de despedida: "Lamentamos profundamente el fallecimiento prematuro de Igal Brodkin, quien perdió la vida en el Santiago Bernabéu durante el Clásico. Era un seguidor apasionado que llevaba el escudo del Madrid tatuado en el alma. Su ausencia deja un hueco que el tiempo no podrá llenar. Descanse en paz, Hala Madrid".