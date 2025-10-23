Factor Bernabéu, entre la venganza y el miedo: "El que gana el clásico, gana la Liga"

Ni el Real Madrid ni el Barça llegan al clásico como les hubiera gustado a Xabi Alonso y a Hansi Flick, que ni siquiera podrá sentarse en el banquillo del Bernabéu por la roja que vio contra el Girona. Los resultados acompañan al técnico vasco, pero no el juego que aspira a implantar. Por su parte, el conjunto azulgrana llega con dudas que le alejan de la versión arrolladora que se llevó por delante a Ancelotti el curso pasado.

"Lamine se ha estado reservando"

Por eso, a la hora de fijar favoritismos, los exjugadores y aficionados dan ligeramente por delante al Real Madrid, por su condición de local. Aunque este factor es un arma de doble filo, sobre todo por los precedentes de la pasada campaña, cuando la goleada del Bernabéu supuso el principio del desmoronamiento de la última etapa de Carletto. Contra la Juventus, se dio el partido por ganado, a pesar de vencer por la mínima, porque el clásico lo marca todo.

Foto de familia de los participantes en el Desafío Nacex previo al clásico. / NACEX

"Al final, el clásico siempre es un poco incierto. Se juega en Madrid y eso le da cierta ventaja al rival, pero el año pasado conseguimos la victoria. Creo que la diferencia es que el Barça llega con muchas bajas y dudas, pero está recuperando efectivos para dar un golpe sobre la mesa y disiparlas", aseguró Sergi Barjuan, exentrenador y exjugador del Barça. Este defendió que "Lamine se ha estado reservando, por eso lleva unos partidos sin mostrar mucho".

Hizo estas declaraciones en el contexto del Desafío Nacex, que reunión en un torneo de pádel solidario a exfutbolistas del Real Madrid y del Barça. "Cuando el rival llega al Bernabéu o al Camp Nou siente ese ambiente. Es normal que el local tenga algo más de ventaja por el factor campo. Pero ambos equipos tienen mentalidad ganadora y salen siempre con su estilo. No veo ni al Barça ni al Madrid especulando con el resultado ni encerrándose atrás", reflexionó Alfonso Pérez, quien vistió la camiseta de ambos equipos.

Todo pasa por Mbappé

¿Quién tiene más que perder? Esa es la pregunta que ambos entornos se hacen. "Desde el lado culé, el problema es que el equipo pierde muchos balones fáciles. Tiene que mejorar la presión, porque últimamente cuando la hace arriba, si no está bien coordinada, se convierte en un coladero y te pueden hacer daño. Hay que tener más control del juego y no fallar tantos pases. Si presionas mal, te llenas de dudas", reconoció Julio Salinas.

Denís Iglesias

El Bernabéu, liberado de las conspiraciones arbitrales, se abraza a Mbappé como liquidador de un Barça que duda atrás, pero con el mantra heredado de las dos derrotas de Xabi Alonso contra rivales de altura. Las derrotas frente al Atlético y el PSG dejaron un ruido interno que no tapa el resultadismo. "El Madrid, con Mbappé, tiene el peligro número uno. Está en una gran forma. Cada vez que le llega el balón, el francés la lía. Sigo pensando que, aunque digas que son solo tres puntos, los Clásicos son más que eso: quien gana el clásico suele ganar la Liga", sentencia Salinas.

El feudo blanco se debate entre la venganza y el respeto. Imponerse al gran rival por LaLiga abriría una brecha de cinco puntos cómoda de mantener para un equipo que no falla en los duelos rutinarios. Sin embargo, la brecha de la temporada anterior sigue abierta en un campo que no perdonará una nueva derrota. Ni dominando sin acierto, como le ha ocurrido en fases de una campaña en la que ha mejorado prestaciones defensivas, pero donde solo Mbappé ha respondido a las expectativas estadísticas.