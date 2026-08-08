La Fábrica, en venta

El Real Madrid ha adoptado un modelo en el que los jugadores de La Fábrica salen traspasados para así financiar el fichaje de las estrellas. Este verano, sin ir más lejos, el club blanco ha ingresado más de 170 millones de euros en la venta de sus canteranos. Sin embargo, las salidas de Gonzalo, Palacios o Fran García dejan al conjunto madridista huérfano de talento propio.

En el primer equipo, solo hay tres futbolistas formados en La Fábrica: Thiago Pitarch, Raúl Asencio y Álvaro Carreras. No obstante, dos de ellos están en la rampa de salida, mientras que el tercero, que regresó al Real Madrid por 50 millones de euros, apunta a ser el suplente de Marc Cucurella, un canterano del FC Barcelona.

Thiago Pitarch, jugador del Real Madrid / Europa Press

Thiago Pitarch, que debutó el curso pasado con el primer equipo, puede salir al Fulham de Álvaro Arbeloa, su gran valedor. El preparador salmantino ha pedido su fichaje a la directiva, que ya ha desembolsado 50 'kilos' por dos canteranos del Real Madrid. El centrocampista hispanomarroquí ha dado luz verde a una operación que avanza lentamente debido a su lesión, que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego durante seis semanas, y la variedad de alternativas que maneja el cuadro inglés para reforzar esa demarcación.

Raúl Asencio, por su parte, también estará en el dique seco durante un mes y medio, tras lesionarse en un entrenamiento la pasada semana. El central de 23 años no cuenta para José Mourinho, que pone por delante a Huijsen, Konaté, Rüdiger y Militao. Sin embargo, el percance físico en el recto femoral reduce las posibilidades de que pueda abandonar el club este verano.

Álvaro Carreras se dirige al banquillo en el partido entre el Real Madrid y el Espanyol / AFP7 vía Europa Press

Álvaro Carreras, titular en buena parte de la temporada, sobre todo con Xabi Alonso, pasará a un segundo plano con el fichaje de Marc Cucurella. El campeón del mundo apunta a ser el lateral izquierdo titular de José Mourinho, por lo que el canterano blanco, que llegó el verano pasado por 50 millones de euros, verá menguado su protagonismo.

El técnico portugués parece no contar demasiado con los chicos del filial, por lo visto esta pretemporada. En el primer partido oficial contra la Fiorentina, únicamente alineó a tres: Joan Martínez, Mario Rivas y Alexis Ciria. Además, Cestero, Yáñez, Lacosta y Lamini Fati salieron desde el banquillo, pero más allá del minuto 65.

El Real Madrid ha ingresado más de 170 'kilos' por once futbolistas de La Fábrica en este mercado estival. Fran García, Víctor Valdepeñas, Gonzalo, César Palacios y Fran González formaron parte o disputaron algún minuto con el primer equipo en los dos últimos años. Un éxodo de talento que ha dejado al club blanco sin apenas canteranos, pero con cerca de 200 millones de euros en el banco.