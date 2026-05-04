La Fábrica se prepara para un fin de semana muy movido

El Real Madrid C afronta un duelo crucial en la temporada tras confirmarse su participación en el play out de permanencia en Segunda Federación, una eliminatoria a vida o muerte en la que buscará asegurar su continuidad en la categoría ante el CD Estepona Fútbol Senior.

El CD Estepona será el rival del Real Madrid C / Málaga hoy

El curso no ha sido sencillo para el conjunto blanco. Bajo la dirección de Joselu Sánchez, el equipo firmó un inicio pobre, sumando únicamente 17 puntos de los 54 posibles. Esta dinámica terminó provocando su destitución, pasando posteriormente a desempeñar un rol más secundario como asistente en el Juvenil A dirigido por Álvaro López.

Joselu Sánchez, entrenador del Real Madrid C / REALMADRID

La llegada de Víctor Cea, anteriormente en el filial del Espanyol, supuso un punto de inflexión. El técnico logró mejorar de forma notable el rendimiento del equipo, que llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo para sellar la permanencia directa. Sin embargo, la derrota por 0-1 en casa ante el Conquense —equipo de play off de ascenso—, unida a la victoria del Intercity, condenó a los madridistas a la 13ª posición y, por tanto, a disputar el play out.

LOS HÁNDICAPS DEL TERCER FILIAL

Más allá de los resultados, el Real Madrid C ha convivido durante toda la temporada con varias dificultades estructurales. Su condición de equipo “ascensor” dentro de la cantera obliga a constantes movimientos de plantilla: jugadores que suben al Castilla y la necesidad de recurrir a futbolistas juveniles para completar entrenamientos y convocatorias. Prácticamente el conjunto funciona como un tercer filial, con menor estabilidad competitiva.

Real Madrid Castilla- Zamora CF / R. M.

De cara a esta eliminatoria decisiva, todo apunta a que el club no reservará recursos. Al tratarse de un momento crítico, el equipo podría reforzarse con jugadores habituales del Castilla que cumplan los requisitos reglamentarios, además de futbolistas con ficha propia Real Madrid C o del juvenil.

LA EXIGENCIA DEL CALENDARIO

No obstante, el contexto no es el más favorable en Valdebebas. El mismo fin de semana, el Juvenil A inicia su andadura en la Copa de Campeones frente al Athletic Club, mientras que el Castilla continúa su lucha por el ascenso a Segunda División con un desplazamiento a Cáceres. Esta coincidencia podría dificultar la disponibilidad de efectivos para Víctor Cea.

Aun así, sellar la permanencia en Segunda Federación se considera un objetivo prioritario dentro de la estructura del club. Mantener al equipo en la categoría resulta clave para garantizar el desarrollo progresivo de los canteranos y preservar la competitividad de La Fábrica en los niveles más altos del fútbol formativo.

El rival en esta eliminatoria de play out será CD Estepona, equipo que también cayó al decimotercer puesto en la última jornada. El conjunto de la costa del sol ha cambiado de entrenador hasta 4 veces esta temporada. Manolo Sánchez —actual entrenador del equipo con pasado en la primera plantilla del Málaga CF— se ha convertido en un auténtico ídolo para los suyos. Levantó un equipo virtualmente descendido en el mes de diciembre y desde su llegada el conjunto esteponero ha cosechado números de play off. La ida será este domingo en el Alfredo Di Stéfano y la vuelta el siguiente fin de semana en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez. Única eliminatoria para decidir quién de los dos se mantendrá en la cuarta categoría del fútbol español.