La Fábrica que financia al Real Madrid con 600 millones

La cantera del Real Madrid es casi tan antigua como el propio club blanco, aunque sus orígenes como proyecto organizado se remontan, como casi todo en la historia de la entidad, a la etapa de Santiago Bernabéu. En los años 40, el presidente que da nombre al estadio madridista decidió, en plena posguerra, crear un núcleo de abastecimiento con el que dotar al club de autosuficiencia deportiva. El encargado de aquella primera 'Fábrica' fue Miguel Malbo, quien diseñó en 1943 una estructura pionera cuyos principios todavía se mantienen en Valdebebas.

Nico Paz, el ejemplo a seguir

El sentido de aquella estructura, sin embargo, ha evolucionado. La vocación ya no es únicamente formar jugadores para el primer equipo, sino disponer de un sistema capaz de captar talento y convertirlo en un activo rentable. El modelo sigue produciendo operaciones muy lucrativas, como las de Víctor Muñoz, por el que el club ha ingresado 25 millones de euros entre Osasuna y el Liverpool, Nico Paz, cuya salida al Como ha generado 66 millones, o Álvaro Rodríguez, que dejará 17 millones entre su traspaso al Elche y su posterior venta al Bournemouth.

En los últimos 20 años, el Real Madrid roza los 600 millones de euros ingresados por la venta de canteranos. Una cifra que seguirá creciendo este verano gracias a operaciones ya cerradas, como la del 'Toro' Rodríguez, o pendientes de ejecutarse, como el traspaso de Mario Gila del Lazio al Milan. Se trata de una estrategia que el club ha reforzado especialmente durante la última década. Ningún futbolista con valor de mercado abandona Valdebebas gratuitamente. El Madrid decide su destino o facilita una salida que le permita conservar, en la mayoría de los casos, un porcentaje de sus derechos económicos o de una futura plusvalía.

De este modo, el club continúa obteniendo beneficios incluso de jugadores que ya no ocupan un lugar prioritario en su planificación deportiva, como el propio Álvaro Rodríguez o Mario Gila, por cuyo traspaso de la Lazio al Milan ingresará 15 millones de euros. Lo mismo sucedió con Álex Jiménez, cuya venta definitiva al Bournemouth, tras su cesión, dejó 12,5 millones en las arcas blancas. A ello se suman las opciones de recompra cuando el club considera que el futbolista puede volver a ser útil, como ocurrió con Nico Paz y, anteriormente, con Brahim Díaz o Fran García.

Morata, un canterano de 'oro'

En el caso más reciente, el Real Madrid respetó la decisión de Nico Paz de continuar en el Como, pese al interés de clubes como el Inter de Milán por el mejor centrocampista de la última Serie A. Tras ingresar seis millones de euros por la venta inicial del 50% de sus derechos, este verano ha vendido el porcentaje restante, aunque se ha reservado una opción de recompra de 80 millones de euros para el próximo mercado estival. Un modelo que permite al club maximizar el valor de sus canteranos sin perder del todo el control sobre su futuro y que cobra aún más sentido en un mercado claramente inflacionista.

Solo un producto de La Fábrica ha generado más dinero que Nico Paz, cuyo movimiento también debe entenderse en un contexto de inflación y del creciente poder económico de la Premier League. Se trata de Álvaro Morata, que, entre sus traspasos a la Juventus y al Chelsea, dejó cerca de 80 millones de euros en las arcas del Real Madrid. Aunque también es cierto que el club ha ido perfeccionando su estrategia tras experiencias como la de Achraf Hakimi, hoy considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo.

Morata, con la camiseta del Real Madrid / Cabalar

El internacional marroquí fue vendido al Inter por 40 millones de euros, más cinco en variables. El Real Madrid se reservó un derecho de tanteo, aunque perdió el control sobre un futbolista que acabó disparando su cotización. En otras ocasiones, este modelo también ha servido para dar salida a apuestas que no terminaron de consolidarse, como Martin Ødegaard.

Fichado como una de las grandes promesas del fútbol europeo, el noruego acabó siendo traspasado al Arsenal en 2021 por 35 millones de euros fijos, más variables, tras encadenar varias cesiones. En este tipo de operaciones sigue prevaleciendo una máxima: el interés económico del club está por encima de cualquier otra consideración, algo que no siempre ocurre con las ventas del primer equipo, donde las salidas son mucho más excepcionales.

Manchester United, el mejor socio comercial

La última gran venta del primer equipo se produjo en 2022, cuando Casemiro fue traspasado al Manchester United por 70,65 millones de euros. Un año antes, el propio conjunto inglés había pagado 40 millones por Raphael Varane. Precisamente con el club de Old Trafford ha firmado el Real Madrid algunos de sus mejores negocios. En 2014, Ángel Di María fue vendido por 75 millones de euros. La única operación superior dentro del periodo que comprende este análisis, iniciado en 2005, fue la salida de Cristiano Ronaldo rumbo a la Juventus en 2018.

El Manchester United vuelve a aparecer este verano en el horizonte del Real Madrid como posible socio para una gran operación que ayude a José Mourinho a terminar de construir su nuevo proyecto. El regreso del conjunto inglés a la Champions League le ha devuelto capacidad para acudir al mercado de grandes futbolistas. Una de las bajas que deberá cubrir es la de Casemiro, cuyo futuro apunta al Inter Miami tras poner fin a su etapa en Inglaterra.

En ese contexto ha surgido el nombre de Aurélien Tchouaméni, aunque el francés, como el resto de los pesos pesados del Real Madrid, no tiene intención alguna de abandonar el club. Aun así, la necesidad del Manchester United y los movimientos del mercado vuelven a señalar al centro del campo como el escenario más probable para una gran operación. Mientras tanto, La Fábrica continúa financiando este tipo de inversiones gracias a un modelo basado en la venta, el control de los derechos de los futbolistas y las opciones de recompra.