La Fábrica financia el fichaje de Diomande

La presencia de canteranos en el primer equipo del Real Madrid es muy reducida, pues, ante la falta de oportunidades, optan por volar hacia clubes de las cinco grandes ligas, donde normalmente rinden a buen nivel. Para obtener rédito económico, el conjunto blanco se guarda el 50% de los derechos de sus exfutbolistas para venderlos por un precio superior a posteriori, que le sirve para financiar operaciones costosas como la de Yan Diomande, que recalará en la capital española por 120 millones de euros, una cantidad similar a la percibida este verano por los chicos de La Fábrica.

El Real Madrid, por el momento, ha ingresado 123,5 'kilos' por los talentos de su cantera, es decir, Florentino Pérez puede destinar ese dinero a la adquisición del extremo costamarfileño. Prácticamente la mitad del botín proviene del fichaje de Nico Paz por el Como. El equipo madridista lo recompró por nueve millones antes de traspasarlo de nuevo por 60. En total, los blancos han adquirido por el hispanoargentino 51 'kilos' este verano.

Nico Paz celebra un gol con la camiseta del Como 1907 / EFE

Víctor Muñoz es otro de los que ha dejado un buen pellizco en las arcas del Real Madrid. El exjugador de Osasuna firmó por el Liverpool a cambio de 40 millones de euros. El club de la capital española se guardó el 50% de sus derechos, por lo que ha percibido 20 'kilos' por el campeón del mundo. Por su parte, el conjunto blanco ha recibido otros 15 millones por el fichaje de Mario Gila al Milan este verano procedente de la Lazio.

El Bournemouth también ha llenado los bolsillos del club presidido por Florentino Pérez. Los 'cherries' han pagado 25 millones por Álvaro Rodríguez y 18,5 por Álex Jiménez, ambos formados en La Fábrica. La mitad del precio de cada traspaso ha acabado en el Real Madrid: 12,5 por el uruguayo y 9,25 por el español.

Álvaro Rodríguez posa con la camiseta del Bournemouth, su nuevo equipo / AFCB

Por otro lado, Víctor Valdepeñas, que debutó el curso pasado en el primer equipo, se ha marchado a la Fiorentina por ocho 'kilos' por el 50% de sus derechos. Fran García, uno de los pocos canteranos que ha formado parte del Real Madrid en los últimos años, ha abandonado la disciplina rumbo al Real Betis por cuatro millones, mientras que el Getafe ha ejecutado la opción de compra de 3,5 'kilos' por Mario Martín.

La venta de canteranos del Real Madrid no terminará aquí. A falta de un mes para que finalice el mercado, Fran González, Jacobo Ortega, Gonzalo García y César Palacios están en la rampa de salida. El guardameta está cerca de cerrar su llegada al Sevilla, mientras que el delantero del Castilla tiene un acuerdo con el Estrasburgo, al que se unirá por ocho millones por el 50% de sus derechos.

Además, Álvaro Arbeloa insiste en Gonzalo y Palacios. El nueve puede abandonar el Real Madrid por 30 millones por el 50% de su pase, o 60, si el Fulham está dispuesto a adquirir la totalidad del jugador. Por el centrocampista no han trascendido aún las cifras del acuerdo, aunque el club blanco quiere guardarse un porcentaje. Por otro lado, Sergio Arribas, futbolista del Almería, puede salir este verano por 25 millones de euros, la mitad de los cuales irán a parar a las arcas del conjunto madridista.