La Fábrica convertida en oro: Pitarch impulsa el boom de la cantera blanca en el mercado

En los últimos años, el Real Madrid ha consolidado un modelo de negocio especialmente eficaz en el mercado de fichajes, donde la cantera se ha convertido en un activo estratégico de primer orden. Cada verano, el club blanco logra importantes ingresos a través de la venta de jugadores formados en Valdebebas, una fuente de financiación que refuerza su músculo económico sin comprometer grandes inversiones. Este enfoque, sostenido en el tiempo, se ha transformado en uno de los pilares de su estabilidad financiera, situando al Madrid en una posición diferencial frente a otros grandes clubes europeos que no pueden presumir de una producción constante y rentable de talento propio.

El jugador del Como 1907 Nico Paz en acción ante el defensa del AS Roma Gianluca Mancin / Roberto Bregani / EFE

Esta temporada, sin embargo, el fenómeno va un paso más allá. No solo los canteranos del Real Madrid cotizan al alza en plataformas como Transfermarkt, alcanzando valores prácticamente de oro para un canterano, sino que además están teniendo un papel relevante en la reciente resurrección deportiva del equipo. Buena parte de esta irrupción se explica por el voto de confianza de Álvaro Arbeloa, que ha apostado decididamente por el talento joven. En este contexto, incluso aquellos que no logren consolidarse en la primera plantilla de cara a la próxima temporada parten con una ventaja competitiva clara en el mercado: el sello de haber debutado y crecido en el entorno del club blanco, un factor que previsiblemente se traducirá en traspasos de notable cuantía.

PITARCH SUBE COMO LA ESPUMA

El caso más llamativo es el de Thiago, cuya irrupción ha sido tan fulgurante como su impacto en el mercado. En apenas un mes acumulando minutos con el primer equipo del Real Madrid, su valor en Transfermarkt se ha disparado de los 3 a los 20 millones de euros, protagonizando la subida más significativa entre los canteranos. Más allá de las cifras, su rendimiento está siendo decisivo en el presente del equipo, y, si nada cambia, todo apunta a que formará parte de la primera plantilla la próxima temporada.

Vinicius celebra su primer gol con Thiago Pitarch ante el Manchester City / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

EL SIGUIENTE ESCALÓN

Junto a él, otros nombres propios reflejan esta tendencia al alza en el valor de la cantera blanca. Mami ha pasado de los 500.000 euros a los 5 millones, Cestero ha crecido de 3 a 7,5 millones y Palacios ha multiplicado su valor de 500.000 a 6 millones. Todos ellos se han convertido en habituales en las convocatorias del Real Madrid, sumando minutos de manera intermitente, pero dejando sensaciones muy positivas cada vez que pisan el césped. Además, cuando regresan a la dinámica de los filiales (Castilla o Juv A en el caso de Cestero), evidencian un nivel competitivo superior, jugando con una madurez y un ritmo que les sitúan un escalón por encima de la categoría.

César Palacios, en el Celta-Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

LOS 'ROOKIES' AVANZADOS A SU EDAD

La progresión no se detiene ahí. Aguado ha pasado de tener un valor de 1 millón en el Castilla a situarse en 5 millones tras su debut, mientras que Yáñez ha experimentado un salto notable de 150.000 euros hasta los 3 millones. Por su parte, Valdepeñas ha seguido una trayectoria similar, creciendo de 500.000 a 3 millones tras debutar y alcanzando ya los 5 millones. En el caso de Aguado y Yáñez, además, su evolución tiene aún más mérito al encontrarse en edad juvenil; ambos aprovecharán este parón internacional para disputar la Ronda Élite Europea con España Sub-19. Junto a ellos, nombres como Jesús Fortea, Mario Rivas y el ya mencionado Thiago Pitarch apuntan a liderar no solo el futuro del Real Madrid, sino también el de la selección española en los próximos años.

Diego Aguado, jugador del Castilla / EFE

Veremos hasta dónde llega no solo el valor económico de estos chavales de aquí a final de temporada, sino también su peso real dentro del equipo. El Real Madrid afronta los dos últimos meses del curso con una agenda cargada de grandes citas, partidos de máxima exigencia que terminarán por dictaminar cuál será su palmarés esta temporada y, en consecuencia, el protagonismo definitivo que estos jóvenes talentos logren tener en el tramo decisivo.