Fábregas no le cierra la puerta al Madrid

El Madrid sigue buscando entrenador para la temporada que viene. Todos los caminos apuntan a José Mourinho, pero el fichaje del portugués aún no está cerrado. Los blancos buscan entrenador y uno de los que está más de moda en Europa está en Como.

Cesc Fàbregas no cerró la puerta a entrenar algún día al Real Madrid. En una entrevista concedida a la Cadena COPE, el técnico catalán aseguró que no tiene “líneas rojas” respecto a futuros banquillos, aunque sí dejó claro que su prioridad es continuar desarrollando su carrera como primer entrenador.

“No, yo creo que la línea roja, por ejemplo, y esto sí que lo he tenido muy claro desde el principio, es que no querría ser asistente, por ejemplo”, explicó Fàbregas al ser preguntado directamente sobre si entrenar al Real Madrid supondría un límite para él por su pasado vinculado al FC Barcelona. “Una cosa que tengo clara es que quiero ser primer entrenador”, añadió.

El excentrocampista reconoció que no ha pensado todavía en escenarios de futuro y que toda su atención está centrada en el proyecto que lidera actualmente en Italia. “Ni lo he pensado, ni he valorado, ni he tenido tiempo para nada”, señaló.

Fàbregas también habló sobre su presente en el Como, donde además de entrenador es accionista del club. El catalán explicó que su llegada a Como fue mucho más que un simple destino para terminar su carrera como futbolista.

“Vi un proyecto, vi una oportunidad no solo para terminar jugando al fútbol, sino para empezar a hacer lo que yo empezaba ya a amar más que jugar al fútbol, que era entrenar”, afirmó.

El técnico aseguró sentirse plenamente identificado con el contexto que vive en el conjunto italiano. “Estoy muy tranquilo porque estoy en un sitio que me está ayudando a crecer a niveles que seguramente no hubiera podido encontrar en otro sitio”, comentó.

Además, destacó la libertad que tiene para trabajar dentro del proyecto del Como: “Lo puedo hacer a mi manera, como quiero”. Una experiencia que definió como un aprendizaje constante: “Esto es como ir a la universidad cada día”.