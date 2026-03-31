Fabio Luciano, exfutbolista brasileño: "Vinicius, tú no eres Neymar, tú no eres un '10', no eres un genio"

A pesar de la llegada de Carlo Ancelotti, Brasil no encuentra el rumbo. A solo unos meses del inicio del Mundial, la 'canarinha' está lejos de mostrar el nivel que se esperaba del grupo. Si bien es cierto que sus partidos de las últimas fechas han sido casi todos amistosos, no se puede negar que a nivel de juego han dejado mucho que desear.

En Brasil los debates son constantes en torno a la figura del técnico italiano, pero otro de los protagonistas que está en el punto de mira es Vinicius Jr. Comparado constantemente con Neymar, el futbolista del Real Madrid nunca ha terminado de rendir con su selección.

Vinicius, con Brasil / EFE

"En el caso de Vinícius, que sigue siendo la figura más destacada de la selección brasileña, ¿qué se decía cuando Ancelotti asumió el cargo? Ahora Vinícius va a jugar, porque Ancelotti lo conoce como la palma de su mano. Va a jugar tal y como lo hace en el Real Madrid. Y no es lo que está pasando", comentó el periodista André Plihal en el programa 'Resenha da Rodada' de ESPN Brasil..

Varios exfutbolistas que participan en el programa se 'mojaron' sobre el tema, incluyendo a Luis Fabiano, exjugador del Sevilla: "En cuanto a lo de Vini, creo que el problema es más bien el propio jugador. Porque ya tuvo su oportunidad con Dorival, y también con Diniz. Vini tuvo muchas oportunidades con Tite, ¿no? Y hasta ahora, nada. Nunca llegó a estar a la altura de lo que es en el Real Madrid".

"Vinicius, tú no eres Neymar"

Sin embargo, la opinión más rotunda y que más se ha viralizado ha sido la de Fabio Luciano, exfutbolista que hizo gran parte de su carrera en Brasil. "El tema de Vini primero es una cuestión táctica. Creo que la selección actual, como equipo, no consigue que se encuentre en situaciones como las que tiene en el Real Madrid, en duelos uno contra uno. No vemos eso en Vini con Brasil. Cuando el balón llega a Vini, hay un montón de gente marcándole. Esa es la cuestión táctica", apuntó ante sus compañeros.

"Hay un problema con Vini, porque, por desgracia, cuando Neymar no está, cree que tiene que ser Neymar. Creo que es demasiada responsabilidad para él. Tiene que quitarse ese peso de encima, la selección tiene que quitarle ese peso. Tú no eres Neymar. No vas a resolverlo todo tú solo. Te vamos a ayudar entre todos. Haz lo que mejor sabes hacer, da la cara. Vamos a trabajar para intentar llevar el partido de forma que te sientas más cómodo. Me enfadé muchísimo cuando vi a Vini con el '10'", añadió en su análisis.

En ese momento, Luciano se empeñó en esa comparativa con Neymar para dejar claro las diferencias entre él y Vinicius: "Creo que no puede jugar con el '10'. Es inimaginable que Vini juegue con el '10' en la selección. Porque vamos a estar comparando. Si Neymar no va, ¿cómo puede ser? Este tío no puede llevar el '10'. No es un '10', es extremo. No es un centrocampista. No es un jugador de juego. No es cerebral. Es velocidad. Es el regate. Quítale el '10'. Vini es el '7', él es el '11', es extremo. ¿Quién va a llevar el '10'? No lo sé. En mi opinión, porque voy a hablar con el corazón: Si Neymar no va, pon el '10' en el banquillo".

"Deja al '10' en el banquillo. Porque va a sentir mucha presión. Vamos a poner al '10' a un jugador que creemos que puede marcar la diferencia para la selección, pero eso puede suponer una carga para él. Así que eso es todo en cuanto a Vini. Vini no es Neymar. Vini no tiene que asumir esa responsabilidad de ser el líder de la selección. Forma parte de un colectivo. Y cuando las cosas funcionan y el sistema está pensado para sacar lo mejor de él, rendirá. Y por eso Ancelotti tiene la culpa. En mi opinión, tiene la culpa de lo de Vini. Él también la tiene, porque, al fin y al cabo, no está jugando bien, pero creo que se debe en gran parte al sistema utilizado, a los movimientos en el campo. Y lo digo de corazón. Si le doy un consejo a Vini, que no juegue de '10'. No quieras ser el '10' de la selección en el Mundial, porque no eres un '10'. A Gabigol, se lo dije a Gabigol, no te pongas de '10' en el Flamengo. El '10' no es tuyo. Tú eres un '9'. El '10' es del mediapunta. Nosotros, el club, la selección, vemos al '10' como un tipo cerebral. El genio. Vini no es un genio. Gabigol no era un genio.", explicó a continuación.

"Gabigol es el '9'. Vini es el '7' o el '11'. Deja el '10' para Neymar, ya hablaremos de eso si se va a la selección. Matheus Pereira podría ser el '10' de la selección, por ejemplo. No tenemos un '10'. Así que si no es Neymar, si no lo tenemos, no le pongamos el '10' a Raphinha, no se lo pongamos a Vini, no se lo pongamos a Matheus Cunha, porque eso va a generar la sensación de... ¿cómo vamos a ganar?", concluyó el que fuera jugador de Corinthians o Internacional entre otros.