REAL MADRID
La extrema derecha se burla de Mbappé: "Dice que no ganaremos las elecciones... Se fue al Madrid para ganar la Champions y la ganó el PSG"
El delantero del Real Madrid se pronunció sobre el auge de la extrema derecha de cara a las elecciones en Francia de 2027
Kylian Mbappé lleva semanas, incluso meses, en el centro de la polémica. La famosa lesión de rodilla, molestias continuas, excursiones a Italia en plena temporada, publicaciones extrañas en redes sociales... Y ahora unas declaraciones que han provocado las burlas de varios partidos políticos de Francia.
Y es que el futbolista del Real Madrid, en una entrevista para la revista Vanity Fair en la que trató temas deportivos y también extradeportivos, definió la ascensión de los partidos de extrema derecha como una "catástrofe" y animó a los franceses a votar en masa en las próximas elecciones presidenciales y legislativas de 2027, en las que se juegan "el futuro" del país.
"Es evidente que los extremos están a punto de llegar al poder. Hago un llamamiento a todos los jóvenes para que vayan a votar y tomen conciencia de la importancia de la situación. Espero que mi voz tenga el mayor alcance posible", dijo Mbappé.
"A veces la gente piensa que, por tener dinero, estos problemas no les afectan. Pero sí les afectan, porque sé lo que le puede pasar a mi país si esta gente llega al poder. Somos ciudadanos. Tenemos derecho a dar nuestra opinión", concluyó el futbolista.
Mbappé y la Champions
Unas declaraciones que han recibido la respuesta de Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (RN), principal partido francés de extrema derecha. "Sé lo que pasa cuando Kylian Mbappé se va del PSG: ¡El club gana la Liga de Campeones! (Y quizá pronto por segunda vez)", publicó en redes sociales citando la publicación de la entrevista en la revista Vanity Fair.
En la misma línea irónica se pronunció también Marine Le Pen, líder del partido de 2011 a 2022. "Cuando dice que no vamos a ganar las elecciones, me tranquiliza, porque dejó el PSG para irse al Real Madrid a ganar la Champions League, y mientras tanto el PSG ya la ganó", dijo la política frances en declaraciones a la radio RTL. "Quienes aman el fútbol siguen siendo libres de decidir por quién votar sin verse influenciados por Mbappé", añadió.
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