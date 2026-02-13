El extraño caso de Mbappé

Mbappé, duda para X partido. Por desgracia para el Real Madrid, este titular se ha repetido en muchas ocasiones a lo largo del último año y medio. La presencia del francés en encuentros como la final de la Copa del Rey ante el Barça, el derbi ante el Atlético de la pasada temporada, la Copa Intercontinental, la Supercopa de España, el Mundial de Clubes, el partido ante el Manchester City de Champions, los partidos de Francia en octubre y otros encuentros de liga como ante el Alavés o la Real Sociedad, no ha estado clara hasta el último momento.

En algunos partidos el francés terminó apareciendo y como titular, mientras que en otros se quedó fuera de la convocatoria. Se trata de algo habitual en la carrera del delantero, que pasó por lo mismo durante su etapa en el PSG. Con una figura de su calibre, la mínima molestia enciende todas las alarmas, pero no deja de ser curioso la cantidad de veces que se repite una situación en la que incluso hay gente que ve una estrategia comunicativa para proteger al futbolista.

Fayza Lamari, junto a Kylian Mbappé en el día de su presentación / SPORT.es

En cualquier caso, lo más importante es que ante todas estas molestias, golpes y lesiones, el físico de Mbappé acostumbra a estar expuesto a un estrés constante debido a la cantidad de veces que el futbolista del Madrid ha forzado para poder jugar.

A sus 27 años (hará 28 en diciembre), Mbappé nunca ha sufrido lesiones graves, pero sí ha vivido muchos pequeños percances que le han mantenido alejado de los terrenos de juego unos pocos días. Desde que está en el Madrid, solo se ha perdido siete partidos, y tres de ellos fueron por la gastroenteritis que sufrió al inicio del Mundial de Clubes. La mayoría de estos pequeños problemas acostumbran a ser en zonas como los gemelos o los tobillos, aunque también en la parte del cuádriceps.

Rendimiento condicionado

A pesar de que no ha dejado de marcar goles, desde el mes de diciembre el rendimiento del jugador ha bajado en aspectos como la agilidad, la capacidad para llevar peligro en el uno contra uno o sus acciones combinativas. Esta última etapa ha llevado a muchas preguntas por la forma de proceder del futbolista y el club.

Kylian Mbappé se lamenta en una ocasión fallada en el partido entre el Valencia y el Real Madrid / Francisco Macia / AP

Mbappé sufrió una lesión ante el Celta, lo que le impidió jugar ante el Manchester City en un duelo crucial en la Champions League que el Madrid, que venía en una dinámica horrible, terminó perdiendo. A pesar de todo, el francés volvió para jugar ante Alavés, Talavera y Sevilla. Tres partidos que disputó con molestias con el objetivo de alcanzar el récord de goles en un año natural de Cristiano Ronaldo y ayudar al equipo en una situación crítica.

Tras ello, entrando ya en 2026, el medio francés L'Equipe reveló que la lesión del delantero se había agravado y que podría perderse la Supercopa. No estuvo ante el Betis y tampoco en la semifinal ante el Atlético, pero viajó de manera sorprendente para terminar jugando unos minutos en la final ante el Barça.

Con el adiós de Xabi Alonso y la llegada de Arbeloa, Kylian descansó ante el Albacete por molestias físicas, pero desde entonces ha disputado los 90 minutos de los siguientes seis encuentros. Lo ha hecho marcando un total de 9 goles, una cifra asombrosa, pero la realidad es que su juego sobre el césped no tiene nada que ver con la chispa que mostró en los primeros meses de competición, cuando parecía imparable.

Las alarmas volvieron a encenderse esta semana, por unas nuevas molestias que le impidieron entrenar con sus compañeros dos días y que sembraron la duda de cara al partido ante la Real Sociedad. Sin embargo, Arbeloa confirmó que estará disponible.

Todo apunta a que Mbappé será titular de nuevo, pero todos se fijarán en las sensaciones que transmita sobre el terreno de juego. El francés no sufre lesiones importantes, pero parece que se ha acostumbrado a jugar con molestias o forzando durante toda su carrera, algo que en algunos tramos ha afectado directamente a su estado físico durante los partidos. Llegamos al punto clave de la temporada y el Madrid le necesitará al 100%.