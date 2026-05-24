La extraña 'desaparición' de Arbeloa

Tras confirmar un día antes el secreto a voces de que no seguirá en el Real Madrid, Álvaro Arbeloa pudo despedirse del Bernabéu con una victoria contundente ante el Athletic (4-2). El técnico recibió el cariño de una parte del Bernabéu, pero también pitos de otros sectores. Lo que sí quedó claro es que se marcha con el beneplácito del vestuario, incluyendo un abrazo de Kylian Mbappé tras el gol del francés que parece firmar la paz entre ambos.

La sorpresa llegó una vez terminado el encuentro. El técnico apenas tuvo protagonismo ni se despidió de manera oficial de la afición del conjunto blanco. Posó en algunas fotografías con el resto de la plantilla, pero siempre en un segundo plano.

El gesto de Mbappé con Arbeloa / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Lo más llamativo, sin embargo, llegó en la sala de prensa. Una vez finalizó la intervención de Ernesto Valverde, se conoció que Álvaro Arbeloa no comparecería ante los medios de comunicación. Una situación que no es habitual y de la que, hasta ahora, no se han recibido explicaciones oficiales.

Sin ir más lejos, la de esta noche debía ser la última rueda de prensa del entrenador en el Real Madrid, antes de que se haga oficial su marcha y la llegada de José Mourinho, que le sustituirá en el banquillo.

Arbeloa, junto a Dani Carvajal / Fernando Villar / EFE

De esta forma, Arbeloa evitó responder a preguntas incómodas en su último día, como su relación con algunos futbolistas como Kylian Mbappé, Dani Carvajal o Dani Ceballos, que finalmente si tuvo minutos a pesar de las especulaciones de que no sería ni convocado.

Se desconoce si el todavía entrenador del Real Madrid se despedirá mediante un comunicado en sus redes personales o de alguna otra forma. Lo que sí está claro y confirmado por él mismo es que no seguirá en el club, ni como primer entrenador ni tampoco formando parte del staff del nuevo cuerpo técnico que se incorpore a la estructura blanca.